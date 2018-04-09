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«Пронесло»: как «долларовый» полицейский мимо СИЗО на домашний арест спланировал

18:30, 09.04.2018 3

Казанский суд отказал следствию в аресте Романа Пахомова и избрал ему более мягкую меру пресечения

«Пронесло»: как «долларовый» полицейский мимо СИЗО на домашний арест спланировал Фото: Мария Горожанинова

Со второй попытки Советский райсуд Казани избрал меру пресечения бывшему сотруднику МВД Роману Пахомову, которого обвиняют в получении взятки в 100 тысяч долларов. На глазах корреспондентов «Реального времени» всего за три дня позиция следствия кардинально изменилась, и перед экс-полицейским замаячил следственный изолятор. Однако судом ходатайство следователя об аресте Пахомова было отклонено, а сам обвиняемый отправлен до лета под домашний арест. Подробности — в нашем материале.

«Сюрприз» от Следкома

Второй раз Советский райсуд рассматривал сегодня ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Пахомову, обвиняемому в получении взятки в 100 тысяч долларов. Теперь уже бывший сотрудник правоохранительных органов, которого в СМИ тут же прозвали «долларовым» полицейским, в зал заседания пришел в наручниках и в ожидании начала процесса открыл для журналистов фотоохоту — не желая «светить» лицом, хмурый крепкий мужчина наклонял пониже голову, прятался за листком бумаги или отворачивался от назойливых камер.

Заседание началось с новости, от которой уши бывшего полицейского приобрели красный оттенок, а взгляд стал сосредоточенным и напряженным. Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Равиль Шайдуллин попросил отозвать поданное ранее следствием ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста и приобщить к делу новое — о заключении его под стражу. Помимо этого, он попросил приобщить к материалам дела документы, характеризующие личность Пахомова. Напомним, что по причине их отсутствия обвиняемый провел последние трое суток в изоляторе, ожидая повторного рассмотрения ходатайства следствия.

Исследовав представленные материалы, судья Алсу Шайхутдинова поинтересовалась, есть ли у присутствующих вопросы? Вопросов не было, но были возражения по поводу нового ходатайства следствия.

— Вы против? — обратилась судья к адвокату Пахомова Сергею Новикову.

— Да, конечно! — и получила ответ. Защищая шансы своего подзащитного на более мягкую меру пресечения, юрист заявил, что у следователя нет полномочий отзывать прежнее постановление и заменять его новым.

Второй раз Советский райсуд рассматривал сегодня ходатайство следствия об избрании меры пресечения Роману Пахомову. Фото rt.rbc.ru

— Мы еще не рассмотрели вопрос с прежним ходатайством. Дело в том, что 107-я статья [УПК РФ] — домашний арест — предусматривает либо удовлетворение, либо отказ и избрание залога. Но судом было принято решение о продлении до 72 часов задержания. А уголовно-процессуальный закон и постановление суда предусматривают возобновление рассмотрения прежнего судебного разбирательства. Поэтому мы должны возобновить рассмотрение домашнего ареста и принять по нему решения, — мотивировал свою позицию Новиков.

Однако эти доводы судью не убедили — выслушав прокурора Ильнура Давлиева, который поддержал следствие, она постановила новое ходатайство к материалам дела приобщить.

Обошлось

В озвученной следователем информации новостей пока не появилось. Задержан Пахомов был 5 апреля, 6 апреля был допрошен в качестве подозреваемого и признал свою причастность к совершению преступления, а 7 апреля ему были предъявлены обвинения, которые он признал частично.

По мнению Равиля Шайдуллина, Пахомов должен быть арестован, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может на свободе скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным образом препятствовать расследованию уголовного дела. Припомнили в Следкоме и его работу в полиции, что также дало возможность полагать, что он может повлиять на расследование. Прокурор доводы следствия поддержал и также выступил за заключение обвиняемого под стражу.

Адвокат отметил, что свою вину Пахомов признал, в изобличении других лиц участвует и активно содействует следствию. Фото Марии Горожаниновой

Дальше настал час адвоката бывшего полицейского — Сергея Новикова. Он начал с того, что у его подзащитного двое несовершеннолетних детей, в том числе один малолетний. После этого юрист перешел к тяжелой артиллерии, заметив, что свою вину Пахомов признал, в изобличении других лиц участвует и активно содействует следствию. В завершение Новиков выразил надежду, что все вышеперечисленное суд примет во внимание.

— Поддерживаю ходатайство своего адвоката, — лаконично объявил после выступления Новикова сам Пахомов и, как и все присутствующие, остался смиренно ждать вынесения решения.

Спустя практически час оно было принято. Причем довольно неожиданное — в ходатайстве следствию судья Алсу Шайхутдинова постановила отказать и отправила обвиняемого под домашний арест до 5 июня. Сам Пахомов слушал решение предельно внимательно и в конце будто выдохнул, услышав: «в ходатайстве следствию отказать».

В прокуратуре считают решение суда необоснованным и обещают его обжаловать. «Полагаем, что суд избрал несоразмерно мягкую меру пресечения с учетом характера и общественной опасности совершенного преступления. Надзорное ведомство намерено добиваться заключения Пахомова под стражу», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Мария Горожанинова
Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Надо обжаловать.
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  • Анонимно 09 апр
    Вот это взятка!!! Вот это работа.!!!
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  • Анонимно 10 апр
    если бы не дали, не взял бы!!!...нам никто взятку не дает Аллага шекер!!!
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