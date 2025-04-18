Бастрыкин запросил доклад о деле школьника с ножом, ранившего одноклассника в Нижнекамске

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности в одном из учебных заведений Нижнекамска. Об этом написала пресс-служба.

Дело связано с ситуацией вокруг восьмилетнего ученика, систематически проносившего в школу нож и другие колюще-режущие предметы.

Основанием для вмешательства главы СКР стали сообщения в социальных сетях и СМИ о том, что указанный ученик ранил ножом в шею одного из одноклассников, а другого пытался задушить. Сообщается, что обращения родителей к администрации школы и проведение профилактических бесед не дали результатов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В связи с данными фактами следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин потребовал от Валерия Липского предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и принятых мерах.

Рената Валеева