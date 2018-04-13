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Дуров: Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок

14:42, 13.04.2018 1
Дуров: Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
Фото: trud.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью. Соответствующее заявление разработчик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Дуров посоветовал своевременно скачивать обновления Telegram в App Store или Google Play.

«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована», — написал он.

Отмечается, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. При этом, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к мессенджеру Telegram после получения соответствующего судебного решения.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Гнать ВСЕХ (!) этих каскадёров к Мак-Дональдсу-Трамсу-Бамсу как представителей Пятой (электронной) Колонны - взашей, к "западоидам" - на их Историческую Родину, в Буружиновское Царство, а можно - ни е туда, а на гостеприимные просторы Колымы !
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