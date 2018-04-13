Дуров: Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью. Соответствующее заявление разработчик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Дуров посоветовал своевременно скачивать обновления Telegram в App Store или Google Play.



«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована», — написал он.

Отмечается, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. При этом, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.



Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к мессенджеру Telegram после получения соответствующего судебного решения.