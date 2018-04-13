Дуров: Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью. Соответствующее заявление разработчик опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также Дуров посоветовал своевременно скачивать обновления Telegram в App Store или Google Play.
«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована», — написал он.
Отмечается, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. При этом, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.
Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к мессенджеру Telegram после получения соответствующего судебного решения.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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