Новости происшествий

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Автомобиль загорелся на парковке Казанского ипподрома

18:59, 14.04.2025
Автомобиль загорелся на парковке Казанского ипподрома
Фото: Реальное время

Легковой автомобиль загорелся на парковке Казанского ипподрома. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

— На парковке Казанского ипподрома произошло горение легкового автомобиля, на тушение был подан один ствол ГПС-600, горение ликвидировано, пострадавших нет, — заявил Родыгин.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также