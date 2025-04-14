Автомобиль загорелся на парковке Казанского ипподрома
Легковой автомобиль загорелся на парковке Казанского ипподрома. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.
— На парковке Казанского ипподрома произошло горение легкового автомобиля, на тушение был подан один ствол ГПС-600, горение ликвидировано, пострадавших нет, — заявил Родыгин.
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