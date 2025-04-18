Новые требования к кандидату в раисы, смягчение условий выплат ветеранам — что обсуждали на сессии Госсовета

Татарстан заявлял, что у регионов не хватает средств на закупку препаратов для людей с редкими заболеваниями — поддержку введут, но республике она не достанется

Выдвигаться на пост раиса смогут граждане России не моложе 30 лет, постоянно проживающие на территории страны — такие поправки в Избирательный кодекс РТ приняли сегодня на заседании Госсовета Татарстана. Тем временем депутаты не поддержали проект федерального закона о финансировании лечения орфанных заболеваний, так как республике как региону-донору федеральная поддержка будет недоступна. Кроме того, в Госсовете предложили изменить условия для предоставления соцподдержки ветеранам труда. Сегодня ее лишены те, чей доход превышает 20 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выдвинуться на пост раиса смогут постоянно проживающие в России граждане не моложе 30 лет

Требования к кандидату на должность раиса Татарстана ужесточили сегодня на заседании Госсовета республики. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении и в целом. Согласно документу, выдвигаться на этот пост смогут только граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Они должны обладать пассивным избирательным правом и достичь 30 лет на день голосования.

Иностранцы и лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, иностранные агенты не смогут участвовать в избирательных кампаниях. В частности, им запрещено осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов или достижению определенных результатов на выборах.

Для предвыборной агитации бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в равной степени распределят между кандидатами от избирательных объединений и кандидатами, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстану как региону-донору не достанется финансирование на лечение редких заболеваний

Опасения у Госсовета вызвал проект федерального закона, который касается резервного механизма финансирования лечения орфанных заболеваний — редких форм болезней. Татарстанские депутаты не впервые поднимают эту проблему. Год назад Госсовет республики обратился в Конституционный суд с жалобой на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан». Авторы запроса отмечали: указанные нормы возлагают на регионы обязанность обеспечивать лекарствами граждан с редкими заболеваниями. Но зачастую средств субъектов страны на это не хватает, соответственно право на всеобщую доступность медпомощи для жителей страны нарушается.

Впоследствии стало известно, что с 2026 года пациенты с орфанными заболеваниями в России получат гарантированную оплату необходимых лекарств из федерального бюджета, если региональным властям не хватит собственных средств. Однако сегодня председатель комитета по соцполитике Светлана Захарова указала: помощь достанется не всем регионам. Не будет положена поддержка и Татарстану. Для получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регион должен будет подтвердить что не может исполнить эти полномочия.



— Исходя из пояснительной записки к законопроекту, порядок и критерии такого подтверждения планируется связать с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности субъектов, который не превышает значение 0,65. Наша республика, как и другие регионы-доноры, имеет показатель выше. Следовательно, рассчитывать на софинансирование указанных расходов из федерального бюджета мы не сможем, — констатировала Светлана Захарова.

Светлана Захарова указала: федеральная помощь достанется не всем регионам. взято с сайта Госсовета РТ

Она подчеркнула: доступ к поддержке не должен зависеть от уровня бюджетной обеспеченности региона. Госсовет решил не поддерживать проект федерального закона. Его председатель Фарид Мухаметшин подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить с депутатами Госдумы от Татарстана, и возмутился, что они уже покинули зал.

— Их как ветром сдуло. Разбираться надо, куда они делись. [Идет] неделя региональная, специально пригласили на заседание. Посидели здесь. [А сейчас] ни одного нет. <...> Они должны знать и проводить нашу политику. Если мы такое решение сейчас принимаем, мы же должны их устами аргументированно защищать нашу с вами позицию, — подчеркнул он.

Ветераны труда с доходом более 20 тыс. рублей лишены соцподдержки

В преддверии Дня Победы предложил поднять ветеранам труда налог на льготы депутат Госсовета Руслан Юсупов. Сегодня им не положены социальные льготы, если их доход превышает 20 тыс. рублей, возмутился он.



— На сегодняшний день все выплаты и гарантии ветернам труда, равно как и порядок их предоставления, определяется региональным законодательством. В ноябре 2015 года Госсовет Татарстана одобрил ограничение на получение льгот для ветеранов труда с доходом более 20 тыс. рублей. Они лишились субсидии на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного зубо— и слухового протезирования, — сообщил он.

Юсупов подчеркнул, что покупательская способность 20 тыс. рублей за этот период значительно изменилась. взято с сайта Госсовета РТ

Как отметил Руслан Юсупов, ограничения коснулись тех ветеранов труда, которые получили этот статус с 1 января 2016 года.

— Спустя 10 лет ветераны труда, проживающие в республике, не могут воспользоваться мерами соцподдержки, если их среднемесячный доход по-прежнему превышает 20 тыс. рублей. При этом, по данным Росстата, средняя пенсия в Татарстане в номинальном выражении на 1 июня 2024 года составляет 20 768 рублей. Согласно подсчетам Соцфонда России, к концу 2024 года средняя страховая пенсия по старости уже составила 22 400 рублей, — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что покупательская способность 20 тыс. рублей за этот период значительно изменилась. В ответ Фарид Мухаметшин депутата попросил передать тезисы доклада председателю комитета по соцполитике.

— Немножко посмотрим, что мы там ограничили, какой группе ветеранов. У кого-то доход такой, у кого-то такой. Давайте посмотрим, что там возможно сделать после такого озабоченного выступления. Мы вместе с вами обсудим, — сказал председатель Госсовета.

В Альметьевском районе упразднили два населенных пункта

Помимо этого, на заседании приняли проект закона о развитии креативных индустрий в Татарстане. В первом чтении документ был принят 28 марта. С того момента было сформулировано шесть поправок, которые носят редакционно-уточняющий характер и не меняют суть закона.

— В целом законодательство в этой сфере новое. Конкретные предложения по совершенствованию закона можно будет подготовить по результатам мониторинга его правоприменения, — сообщил председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

Также депутаты поддержали упразднение двух населенных пунктов в Альметьевском районе Татарстана. Речь идет о поселке Хазовка и Бутинском лесничестве. Как объяснила замглавы района Роза Афлятунова, они фактически не функционируют и не имеют перспектив развития. Жители Бутинского лесничества переехали в поселок Молодежный еще в 1997 году. Хазовка опустела в 1985 году: население поселка перебралось в село Сосновка и деревню Нолинку.

