Хронология военной спецоперации: самое важное за 28 апреля

Ключевые события 64-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 64-й: Турция претендует на лавры миротворца, а Польша на «исторические владения» на Украине

По данным Министерства обороны России на 28 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 629 танков и других боевых бронированных машин, 2 445 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 154 орудия полевой артиллерии и миномета, 621 беспилотный летательный аппарат, 302 установки реактивных систем залпового огня, 277 зенитных ракетных комплексов, 142 самолета и 111 вертолетов.



Министерство обороны России рассказало подробности массированного ракетного удара баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности, который 27 апреля около 23 часов (по мск) нанесли ВСУ по жилым кварталам в центральной части Херсона. Российским подразделениям противовоздушной обороны удалось отразить атаку. По данным ведомства, в воздухе над городом сбили 12 снарядов РСЗО и две «Точки-У». Удары ВСУ намеревались нанести по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где находятся детсады, школы и многие соцучреждения. Расследованием ракетных ударов по центру Херсона займется Следственный комитет России. Там заявили, что украинские силовики целились по зданию администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.

Утром 28 апреля средства противовоздушной обороны отразили удар украинской ракеты «Точка-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. ВСУ целились по городской больнице, в которой размещен российский медотряд, оказывающий помощь населению региона, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За 28 апреля российскими средствами противовоздушной обороны сбили еще три украинских ракеты «Точка-У» в районах сел Петрополье и Малая Камышеваха Харьковской области. Кроме того, ракетным войскам удалось уничтожить пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщил Игорь Конашенков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о готовности Анкары «взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру». Он заверил, что его страна продолжит помогать в преодолении кризиса между Москвой и Киевом. Эрдоган хочет, чтобы «импульс, сформировавшийся в ходе [российско-украинских] переговоров в Стамбуле» усилился. Он надеется, что мир будет достигнут в ближайшее время.

Фото: kremlin.ru

Эрдоган также рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который 26 апреля провел встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, оценил их как положительные. Также о ней отозвал и российский лидер, уверяет президент Турции.

Гутерриш после встреч в Москве с Путиным и Лавровым отправился на Украину. По итогам поездки он рассказал, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским эвакуацию из Мариуполя и как продвинуться в этом вопросе. Ситуацию в городе генсек ООН назвал кризисом в кризисе. «Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с «Азовстали», — заверил он.

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал одобрение Бундестагом ФРГ поставок тяжелых вооружений киевскому режиму. Он считает, что немецким парламентариям «не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке». Экс-президент России назвал это печальным и предупредил, что подобные ситуации заканчиваются печально.



Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что США и Польша на фоне спецоперации прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине. Первым этапом на пути «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав Польши. Минобороны страны тем временем предупредило об усилении передвижения колонн военной техники в мае в связи с предстоящими учениями.

Фото: kremlin.ru

Фото: mid.ru

Прокомментировала Захарова и неспокойную обстановку в Приднестровье. По ее словам, Россия встревожена эскалацией напряженности в этом регионе и расценивает случившиеся там инциденты как акты терроризма, направленные на дестабилизацию ситуации. Москва ждет тщательного и объективного расследования обстоятельств случившегося в Приднестровье. Захарова также заявила, что Россия решительно осуждает попытки втянуть ПМР в происходящее на Украине.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине. «Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — объяснили решение в ОБСЕ.



Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщил, что в жилых домах и школах Харькова неонацисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. Одновременно с этим они прикрываются мирным жителями как «живым щитом». Аналогичная ситуация и в Одессе. Там неонацисты заняли дома на улице Радостной и в Ковровом переулке и школу №40.



Фото: кадр видео Минобороны России

«Киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы», — предупреждает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию. По данным Минобороны РФ, в Лимане (ДНР) подразделения ВСУ из артиллерийских орудий обстреливают жилые кварталы с окраин города, а украинские и западные журналисты с безопасных мест снимают разрушения. Видео они используют для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кадры планируется распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах, уверяет он.

Российская гуманитарная колонна попала под прицельный минометный обстрел со стороны Украины в селе Журавлевка под Белгородом. Это произошло 27 апреля, когда она возвращалась из Харьковской области, куда доставляла помощь, собранную РПЦ и общественной организацией «Внуки». Пострадавших нет. Следственный комитет России намерен дать уголовно-правовую оценку действиям ВСУ в связи со случившимся.

За прошедшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Барвенково и Ивановки. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 67 военных объектов. Среди них оказалась два ротных опорных пункта и 55 мест сосредоточения военнослужащих и военной техники — уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. По данным Минобороны РФ, за ночь ракетные войска и артиллерия выполнили 408 огневых задач, а над Николаевкой сбит украинский самолет Су-24.



кадр видео Минобороны России

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены 38 военных объектов Украины, в том числе 22 опорных пункта формирований украинских националистов и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Александровки, Гусаровки, Барвенково и села Долгенькое. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС поразила 76 военных объектов Украины, в том числе 73 района сосредоточения живой силы и техники.

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 19 442 мирных жителя, в том числе 4 468 детей. С начала спецоперации вывезли 1 021 871 человека, из которых 187 636 несовершеннолетние. Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев из пяти стран. В портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя заблокированы 75 зарубежных судов из 17 государств, сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.