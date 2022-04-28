Хронология военной спецоперации: самое важное за 28 апреля
Ключевые события 64-го дня специальной военной операции России на Украине
День 64-й: Турция претендует на лавры миротворца, а Польша на «исторические владения» на Украине
По данным Министерства обороны России на 28 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 629 танков и других боевых бронированных машин, 2 445 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 154 орудия полевой артиллерии и миномета, 621 беспилотный летательный аппарат, 302 установки реактивных систем залпового огня, 277 зенитных ракетных комплексов, 142 самолета и 111 вертолетов.
- Министерство обороны России рассказало подробности массированного ракетного удара баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности, который 27 апреля около 23 часов (по мск) нанесли ВСУ по жилым кварталам в центральной части Херсона. Российским подразделениям противовоздушной обороны удалось отразить атаку. По данным ведомства, в воздухе над городом сбили 12 снарядов РСЗО и две «Точки-У». Удары ВСУ намеревались нанести по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где находятся детсады, школы и многие соцучреждения. Расследованием ракетных ударов по центру Херсона займется Следственный комитет России. Там заявили, что украинские силовики целились по зданию администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.
- Утром 28 апреля средства противовоздушной обороны отразили удар украинской ракеты «Точка-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. ВСУ целились по городской больнице, в которой размещен российский медотряд, оказывающий помощь населению региона, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
- За 28 апреля российскими средствами противовоздушной обороны сбили еще три украинских ракеты «Точка-У» в районах сел Петрополье и Малая Камышеваха Харьковской области. Кроме того, ракетным войскам удалось уничтожить пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщил Игорь Конашенков.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о готовности Анкары «взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру». Он заверил, что его страна продолжит помогать в преодолении кризиса между Москвой и Киевом. Эрдоган хочет, чтобы «импульс, сформировавшийся в ходе [российско-украинских] переговоров в Стамбуле» усилился. Он надеется, что мир будет достигнут в ближайшее время.
- Эрдоган также рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который 26 апреля провел встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, оценил их как положительные. Также о ней отозвал и российский лидер, уверяет президент Турции.
- Гутерриш после встреч в Москве с Путиным и Лавровым отправился на Украину. По итогам поездки он рассказал, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским эвакуацию из Мариуполя и как продвинуться в этом вопросе. Ситуацию в городе генсек ООН назвал кризисом в кризисе. «Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с «Азовстали», — заверил он.
- Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал одобрение Бундестагом ФРГ поставок тяжелых вооружений киевскому режиму. Он считает, что немецким парламентариям «не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке». Экс-президент России назвал это печальным и предупредил, что подобные ситуации заканчиваются печально.
- Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что США и Польша на фоне спецоперации прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине. Первым этапом на пути «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». По словам Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав Польши. Минобороны страны тем временем предупредило об усилении передвижения колонн военной техники в мае в связи с предстоящими учениями.
- Президент США Джо Байден подписал запрос в Конгресс страны о предоставлении Украине «критически важной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи» и призвал одобрить документ в максимально короткие сроки. До этого он рассказал, что планирует запросить у парламента $33 миллиарда на оказание дополнительной поддержки Киеву, из которых $20 миллиардов предназначены на военную помощь. Он заявил, что Штаты продолжат поставлять вооружение Киеву, пока не завершится спецоперация. Как заявляли в Белом доме, Байден также намерен направить американскому парламенту законопроект, который позволит изымать собственность, связанную с российскими бизнесменами и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. В США уже приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украине.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва так и не получила от Украины ответа на переданные ей предложения по письменному договору. Она сказала, что документ отправили еще 15 апреля. Захарова обратила внимание, что Киев официально не отказывался от переговоров с Россией, которая привержена мирному урегулированию ситуации. В связи с этим Москва продолжает ждать ответа Украины. Однако ее поведение на переговорах удручает, заявила Захарова.
- «Дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России», — предупредила западные страны Захарова вслед за Путиным. Она призвала их всерьез принять к сведению это заявление. Официальный представитель российского МИД не советует испытывать терпение Москвы на прочность.
- Прокомментировала Захарова и неспокойную обстановку в Приднестровье. По ее словам, Россия встревожена эскалацией напряженности в этом регионе и расценивает случившиеся там инциденты как акты терроризма, направленные на дестабилизацию ситуации. Москва ждет тщательного и объективного расследования обстоятельств случившегося в Приднестровье. Захарова также заявила, что Россия решительно осуждает попытки втянуть ПМР в происходящее на Украине.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине. «Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — объяснили решение в ОБСЕ.
- Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщил, что в жилых домах и школах Харькова неонацисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. Одновременно с этим они прикрываются мирным жителями как «живым щитом». Аналогичная ситуация и в Одессе. Там неонацисты заняли дома на улице Радостной и в Ковровом переулке и школу №40.
- «Киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы», — предупреждает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию. По данным Минобороны РФ, в Лимане (ДНР) подразделения ВСУ из артиллерийских орудий обстреливают жилые кварталы с окраин города, а украинские и западные журналисты с безопасных мест снимают разрушения. Видео они используют для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кадры планируется распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах, уверяет он.
- Российская гуманитарная колонна попала под прицельный минометный обстрел со стороны Украины в селе Журавлевка под Белгородом. Это произошло 27 апреля, когда она возвращалась из Харьковской области, куда доставляла помощь, собранную РПЦ и общественной организацией «Внуки». Пострадавших нет. Следственный комитет России намерен дать уголовно-правовую оценку действиям ВСУ в связи со случившимся.
- За прошедшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Барвенково и Ивановки. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 67 военных объектов. Среди них оказалась два ротных опорных пункта и 55 мест сосредоточения военнослужащих и военной техники — уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. По данным Минобороны РФ, за ночь ракетные войска и артиллерия выполнили 408 огневых задач, а над Николаевкой сбит украинский самолет Су-24.
- В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены 38 военных объектов Украины, в том числе 22 опорных пункта формирований украинских националистов и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах Александровки, Гусаровки, Барвенково и села Долгенькое. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС поразила 76 военных объектов Украины, в том числе 73 района сосредоточения живой силы и техники.
- За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 19 442 мирных жителя, в том числе 4 468 детей. С начала спецоперации вывезли 1 021 871 человека, из которых 187 636 несовершеннолетние. Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев из пяти стран. В портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя заблокированы 75 зарубежных судов из 17 государств, сообщает Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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