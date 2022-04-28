Захарова: провоцирование Украины к нанесению ударов по России приведет к жесткому ответу
Дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведет к жесткому ответу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность, — приводит «РИА Новости» ее слова.
Вчера президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Федерального собрания заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. Россия при возникновении угрозы использует средства, которых пока нет у оппонентов.
Накануне российская гуманитарная колонна попала под прицельный минометный обстрел со стороны Украины в населенном пункте Журавлевка под Белгородом. По словам волонтеров, это произошло, когда они возвращались из Харьковской области.
На этой неделе в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, также обстрелу подвергся ряд населенных пунктов в регионе. Кроме того, Следком во вторник сообщил, что украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области.
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