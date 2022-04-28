Захарова: провоцирование Украины к нанесению ударов по России приведет к жесткому ответу

Фото: кадр видео Минобороны России

Дальнейшее провоцирование Украины к нанесению ударов по российским объектам приведет к жесткому ответу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Вчера президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Федерального собрания заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. Россия при возникновении угрозы использует средства, которых пока нет у оппонентов.



Накануне российская гуманитарная колонна попала под прицельный минометный обстрел со стороны Украины в населенном пункте Журавлевка под Белгородом. По словам волонтеров, это произошло, когда они возвращались из Харьковской области.



На этой неделе в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, также обстрелу подвергся ряд населенных пунктов в регионе. Кроме того, Следком во вторник сообщил, что украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области.



Татьяна Леухина