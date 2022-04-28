Под Белгородом российская гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ

Российская гуманитарная колонна попала под прицельный минометный обстрел со стороны Украины в населенном пункте Журавлевка под Белгородом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на добровольцев.

По словам представительницы общественной организации «Внуки» Алены Березовской, это произошло накануне, около 15.00, когда волонтеры возвращались из Харьковской области, куда возили помощь, собранную совместно Русской православной церковью и этой организацией. Она рассказала, что видела попадание в жилые дома и поле. А некоторые кадры ей удалось снять на видео.

Березовская утверждает, что ВСУ увидели волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарную помощь.

26 апреля в Белгородской области сообщили об обстреле села Головчино со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.



Дарья Акимова