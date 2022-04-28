Эрдоган: Турция рассчитывает на установление мира на Украине в ближайшее время

Турция рассчитывает на установление мира на Украине в ближайшее время. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Турцию, а затем отправился в Россию. После встречи с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым генсек ООН позвонил Эрдогану.

Фото: МИД России (на фото — Гутерриш)

Гутерриш назвал эти встречи положительными. Такую же оценку дал и Путин, который отметил, что участие ООН в урегулировании ситуации на Украине является положительным развитием событий с точки зрения будущего, передает ТАСС.



Сегодня Путин и Эрдоган вновь провели телефонный разговор. В ходе обсуждения турецкий президент заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.

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Диана Жиленкова