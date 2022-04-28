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Польша заявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

16:25, 28.04.2022
Польша заявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны
Фото: wojsko-polskie.pl

Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями. Сообщение опубликовано на сайте Войска польского.

С 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями. Транспортные средства будут передвигаться преимущественно ночью, однако не исключено, что некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в пиковые часы трафика.

Власти попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах и посадках военных самолетов.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией. Он отмечал, что на восточном фланге НАТО — 40 тысяч солдат альянса, тогда как до начала специальной военной операции их было в десять раз меньше.

Татьяна Леухина
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