Российская ПВО отразила ракету «Точка-У», запущенную Украиной по городу Изюму

Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У», который планировалось нанести по жилым районам города Изюм Харьковской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



Целью удара была городская больница, где разместили российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

Вчера на Украине в центре Херсона прогремела серия мощных взрывов. Удары по городу нанесены со стороны позиций войск Украины. Были использованы несколько ракет «Точка-У» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган».

В марте украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате погибли более 20 человек. Как сообщил тогда спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований по поводу этого события.

Маргарита Головатенко