Байден подписал запрос Конгрессу США о предоставлении Украине дополнительной военной помощи

Президент США Джо Байден подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Также он призвал законодателей одобрить его в максимально короткие сроки.

Как отметил американский лидер, США не атакуют Россию. По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать поставлять оружие Украине, пока будет продолжаться специальная военная операция, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

— Никому не следует выступать с досужими комментариями относительно применения ядерных вооружений или возможности [их] применения. Это безответственно, — добавил Байден.

Сегодня стало известно, что в США приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранных граждан на поддержку Украине. Законопроект позволяет властям конфисковывать активы иностранцев в случае, если средства были получены за счет поддержки руководства России или вследствие незаконных действий.



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Диана Жиленкова