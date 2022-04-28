Белый дом: Байден предложит законопроект, позволяющий изымать связанные с Россией активы

Президент США Джо Байден сегодня направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать собственность, связанную с российскими бизнесменами и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Об этом заявили в Белом доме.

Это «предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», передает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Кроме того, Байден предложит признать незаконным владение доходами от «коррупционных сделок» с Россией. Отмечается, что инициативу американского лидера по аресту собственности до сих пор не позволяли законы США.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил об отправке Украине нового пакета военной помощи на $800 млн, включающего тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Также сообщалось, что администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине.



Татьяна Леухина