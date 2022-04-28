МИД России: Москва расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма

Фото: скриншот видео / mid.ru

Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье и расценивает случившиеся там инциденты как акты терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона ожидает тщательного расследования обстоятельств произошедшего и осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, приводит ТАСС ее слова.

Фото: пресс-центр МВД ПМР

В начале недели в Приднестровье произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. По зданию ведомства стреляли из ручного противотанкового гранатомета. «Реальное время» рассказывало, что известно об инцидентах, о возможности которых эксперты говорили с самого начала спецоперации России на Украине.

Президент Молдавии Майя Санду во вторник заявила, что попытки эскалации в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обращался к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие в регионе террористические акты. Он также заметил, что организаторы нападения намерены втянуть Приднестровье в конфликт.

Татьяна Леухина