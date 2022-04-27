«РИА Новости»: украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбиты

На Украине в центре Херсона прогремела серия мощных взрывов. Удары по городу нанесены со стороны позиций войск Украины.

Использованы несколько ракет «Точка-У» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», передает «РИА Новости».

По данным источника в российских силовых структурах, украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Две из них сбиты. В городе действует комендантский час, местных жителей на улицах нет.



В марте украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате погибли более 20 человек. Как сообщил тогда спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований по поводу этого события.

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Диана Жиленкова