ОБСЕ закрывает миссию на Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ОБСЕ.

«Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — говорится в заявлении организации.

Фото: flickr.com

Решение приняли после отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года относительно продления мандата миссии.

Генеральный секретарь организации Хельга Шмид 24 февраля объявила, что всех членов международной миссии ОБСЕ планируют эвакуировать с Украины в кратчайшие сроки. Причина — продолжающиеся боевые действия и ухудшающаяся ситуация с безопасностью в Украине.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине работала с 21 марта 2014 года. Это невооруженная гражданская миссия, целью которой было наблюдение за всеми участниками и вероятными участниками конфликта в Донбассе.

Татьяна Леухина