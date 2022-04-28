Следком России расследует обстрел украинскими военными гуманитарной колонны волонтеров

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с обстрелом российской гуманитарной колонны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Следкома, 27 апреля волонтеры вместе с гуманитарной миссией «Внуков» и движением РПЦ «Патриарший доброволец», следуя из Харьковской области, попали под прицельный минометный обстрел со стороны Украины.

Фото: Максим Платонов

Следователям предстоит установить лица, которые отдавали заведомо незаконные приказы, а также их исполнителей, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности, передает ТАСС.



Также сегодня стало известно, что ведомство займется расследованием ракетных ударов по центру Херсона, которые были нанесены ВСУ. В результате атаки поблизости от телецентра в городе произошла серия мощных взрывов. Целью украинской стороны было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.

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Диана Жиленкова