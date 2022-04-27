Хронология военной спецоперации: самое важное за 27 апреля

Ключевые события 63-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 63-й: предостережения Путина, разъяснения Патрушева, «ядерная» риторика Запада

По данным Министерства обороны России на 27 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 616 танков и других боевых бронированных машин, 2 426 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 139 орудий полевой артиллерии и минометов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 297 установок реактивных систем залпового огня, 275 зенитных ракетных комплексов, 141 самолет и 111 вертолетов.

Президент России Владимир Путин в очередной раз заверил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, «чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны». По его словам, военнослужащие ВС РФ «предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной» — «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям».



Фото: kremlin.ru

Путин также сделал предупреждение недоброжелателям — «если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми». Глава государства заверил, что для этого есть все инструменты, и такие, какими «не может сейчас похвастаться никто». Если будет необходимость, Москва использует их, заявил Путин.

Вместе с этим российский президент высказался и о новом «геополитическом оружии» Запада — русофобии и неонацистах. Он уточнил, что его новизна условная, после начала спецоперации на Украине ему лишь придали дополнительные силы и импульс. По словам Путина, Запад из года в год нагло и бесцеремонно превращал Украину в «анти-Россию», а затем подтолкнули ее к прямому столкновению с Россией. Он напомнил, что Киев планировал атаку на Крым и Донбасс.

Минобороны России сообщило, что на территории Запорожского алюминиевого комбината высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов. Их Украине поставили США и страны Европы. За прошлую ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 59 военных объектов Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» недалеко от Славянска. В результате уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетные войска и артиллерия за минувшую ночь выполнили 573 огневых задачи, уничтожив, среди прочего, две батареи реактивных систем залпового огня. Над Ильичевкой удалось сбить украинскую тактическую ракету «Точка-У».

Вечером в Минобороны России отчитались об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС 17 военных объектов Украины, в том числе 15 районов сосредоточения военнослужащих и военной техники и двух командных пунктов. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поразила за 27 апреля 38 объектов ВСУ. Среди них оказались два зенитных ракетных комплекса, один С-300 у Николаевки и «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей. Подразделениями артиллерии за день выполнили 309 огневых задач. Кроме того, сбит украинский вертолет Ми-24.

На сегодняшний день Следственный комитет России расследует 776 уголовных дел по событиям на Украине, поименно установлены более 280 фигурантов. По расследуемым военными следователями уголовным делам — их 96 — потерпевшими признаны и допрошены свыше 5,6 тысячи мирных жителей, в том числе 56 детей. Общая сумма заявленных исковых требований превышает 4,85 миллиарда рублей. Допрошены порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков. Как заявили в СКР, за прошедшую неделю появились данные о еще порядка 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на мирных граждан. На территории Донбасса работают более 300 военных следователей.

Фото: sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что пленные украинские силовики на допросах рассказали об иностранных наемниках. Следком установил, что на Украине сформировано как минимум 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более, чем 50 государств. В частности, исключительно из иностранных граждан сформирован интернациональный легион территориальной обороны Украины. Его финансирует киевский режим, уверяют в СКР.

В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что в украинские вооруженные формирования продолжают использовать медучреждения как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение. В горбольнице Константиновки (ДНР) оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ, но всех больных, выгнали оттуда. В Запорожье в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи находится подразделение ВСУ, а на ее территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев обратил внимание, что на эти и другие подобные факты до сих не отреагировала ВОЗ. Он призвал ее и все международные организации повлиять на официальный Киев и «предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

За минувшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 16 480 человек, в том числе 3 354 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации на российскую территорию доставили 1 002 429 мирных граждан, из которых 183 168 — дети. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранцев из пяти стран. В семи портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь — заблокированы 75 зарубежных судов из 17 государств.



Кадр видео Минобороны России

Проинформировали в Минобороны России и об очередной провокации киевского режима. По данным ведомства, специалистами информационно-психологических операций ВСУ уже подготовлена постановка с гибелью якобы мирных жителей «в результате сфабрикованного обстрела российскими подразделениями». В ближайшие дни ее намерены показать мировой общественности. «С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши), в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57 мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что на фоне проведения спецоперации, для южных регионах страны «значительно повышаются риски заноса возбудителей опасных заболеваний с территории Украины». Связано это с длительностью биологических лабораторий США. Он напомнил, что Штаты и их сателлиты после распада СССР развернули целую сеть не только на Украине, но и в Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении. Патрушев обратил внимание, что Южный федеральный округ в силу своих особенностей потенциально уязвим для проявления биологических угроз.



Фото: kremlin.ru

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ядерный конфликт из-за ситуации на Украине невозможен. Он утверждает, что в международном сообществе делается все возможное, чтобы этого не случилось. Остин добавил, что «у Украины есть право защищать себя» и заявил, что США продолжат поддерживать ее в этом вопросе.



Ночью в небе над Курской областью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений нет, заверил губернатор региона Роман Старовойт. Ситуация находится под контролем. Глава СКР Александр Бастрыкин тем временем поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей.

Президент Болгарии Румен Радев высказался за «категорическое нет предоставлению Украине военной помощи». Он не хочет втягивать свою страну в конфликт. Радев обратил внимание, что призывы урегулировать ситуацию на Украине мирным путем звучат все реже. Вместо с них слышна «воинственная риторика, призывы к победе». Он считает, что «Болгария должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта».

В Белгородской области ФСБ предотвратила диверсию, которую готовили два россиянина-сторонника украинского нацизма. Они планировали повредить железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны. Задержанные также передавали на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые принимают участие в спецоперации. Свои действия они объяснили антироссийской позицией. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ — «Приготовление к диверсии». Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.