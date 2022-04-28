В США приняли закон, позволяющий направлять арестованные активы на поддержку Украине

В США приняли закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранных граждан на поддержку Украине, свидетельствуют результаты голосования палаты представителей США.



Законопроект позволяет США конфисковывать активы иностранцев в случае, если средства были получены за счет поддержки руководства России или вследствие незаконных действий.

Активы могут направить на помощь Украине — на гуманитарную помощь ее гражданам и на восстановление страны, сообщает «РИА Новости».

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На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $800 миллионов. Штаты предоставят Украине дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 миллионов.

Маргарита Головатенко