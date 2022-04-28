Минобороны России: ВСУ обстреливают Лиман с целью обвинения российских военных

В Лимане Донецкой Народной Республики подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с окраин города обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в то же время журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест снимают видео разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Съемки ведутся в том числе с помощью квадрокоптеров.

Эти материалы используются для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы «злодеяниях российских военных». Ложную информацию планируют в ближайшее время широко распространить в СМИ Запада и на интернет-ресурсах.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Такие бесчеловечные действия и провокации неонацистов в очередной раз доказывают, что украинским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права, а жизни мирных людей для них абсолютно не важны, — цитирует Мизинцева «РИА Новости».

Накануне в Минобороны России сообщили о подготовке Киевом провокации в Лисичанске. По данным ведомства, в городе к центральному рынку, по ошибке обстрелянному подразделениями ВСУ, свозится разбитая техника, а автомобилями скорой помощи доставляются тела украинских военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова