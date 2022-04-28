Медведев — об одобрении ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине: «Это печально заканчивается»

Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Это печально для парламента. Печально заканчивается, — написал политик в своем Telegram-канале.

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Сегодня Бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений. «За» проголосовали 586 депутатов, против 100, семь воздержались, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил об отправке Украине нового пакета военной помощи на $800 млн, включающего тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Также сообщалось, что администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине.



Ранее Медведев высказывал мнение, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся российским войскам, сполна ответят за свои поступки вместе с наставниками из числа бандеровцев. Он отмечал, что они подлежат «денацификации в первую очередь».



Татьяна Леухина