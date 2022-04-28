Следком России займется расследованием ракетных ударов по центру Херсона

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России займется расследованием ракетных ударов по центру Херсона, нанесенных ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации СК, в результате обстрела украинской стороной поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия мощных взрывов. Для нанесения ударов по городу использовались ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ураган». Выпущенную ракету удалось сбить российским военным. Целью ВСУ было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.

Отмечается, что Следком запросит в Минобороны России документы со сведениями о совершении ВСУ обстрела центра Херсона. Затем следователи приобщат их к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят инициаторов и исполнителей этих обстрелов.

Фото: Максим Платонов

Накануне глава Следкома Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство расследует уже 776 уголовных дел по событиям на Украине. Из них 96 возбуждено военными следственными органами. В рамках их расследования удалось поименно установить больше 280 фигурантов.



Дарья Акимова