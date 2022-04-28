Захарова: Москва все еще не получила ответа Киева на российские предложения по договору

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва на сегодняшний день все еще не получила ответ Киева на переданные ранее российские предложения по договору. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Захаровой, поведение украинской стороны на переговорах с Россией удручает. Она добавила, что Киев официально не выходил из переговорного процесса с Москвой.

Фото: realnoevremya.ru

На днях Захарова сообщала, что переговорные команды со стороны России и Украины существуют. Процесс не был завершен. На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине «застопорились». Захарова тогда отмечала, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она рассказала, что Москва передала Киеву предложения по мирному соглашению еще 15 апреля.

Дарья Акимова