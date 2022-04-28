В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской пусковой установки «Точка-У»

Российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также за день в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха были сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Помимо этого, уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов.

Фото: sledcom.ru

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила еще 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, передает ТАСС.

Утром в Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был отражен удар ракетой «Точка-У», запущенной украинской стороной по городу Изюму. По данным ведомства, целью атаки была местная больница, где разместили российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова