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В МИДе заявили, что Москва еще 15 апреля передала Киеву предложения по соглашению

17:59, 20.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИДе заявили, что Москва еще 15 апреля передала Киеву предложения по соглашению
Фото: mid.ru

Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля. Ответа до сих пор нет, все «зависло» на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе, — приводит «РИА Новости» его слова.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Представитель МИД подчеркнула, что Москва утратила доверие к киевским переговорщикам. Она уточнила, что российско-украинские переговоры продолжаются.

Москва призывает киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией, если тот «привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры», заявила Захарова.

Татьяна Леухина
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