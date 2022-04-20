В МИДе заявили, что Москва еще 15 апреля передала Киеву предложения по соглашению

Москва передала Украине предложения по мирному соглашению еще 15 апреля. Ответа до сих пор нет, все «зависло» на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе, — приводит «РИА Новости» его слова.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Представитель МИД подчеркнула, что Москва утратила доверие к киевским переговорщикам. Она уточнила, что российско-украинские переговоры продолжаются.

Москва призывает киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией, если тот «привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры», заявила Захарова.



Татьяна Леухина