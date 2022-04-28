Итоги дня: брендбук 1100-летия принятия ислама утвердили без общественного обсуждения, продажа OBI и TCS
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 апреля.
- Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует купить российскую сеть магазинов, принадлежавших немецкой компании OBI, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. Ведомству предстоит оценить влияние сделки на отечественный рынок потребительских товаров.
- На территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат», столкнувшись с другим. По имеющей информации, один из них зацепился хвостом за второй. На борту упавшего вертолета находились три человека, один из них погиб, второй находится в удовлетворительном состоянии с ушибами нижних конечностей, а третий пропал, его не могут найти. В пресс-службе мэрии Саратова заявили, что упавший «Ансат» принадлежал военной базе в поселке Соколово.
- В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать собственность, связанную с российскими бизнесменами и использовать полученные средства на поддержку Украины. поддержки. Также он выступит с инициативой признать незаконным владение доходами от «коррупционных сделок» с Россией. Сам Байден подтвердил, что планирует запросить у конгресса $33 миллиарда на оказание дополнительной поддержки Украине. Их них $20 миллиардов намерены направить на военную помощь.
- Компания «Интеррос» приобрела 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Сделку одобрил Банк России. Ее параметры не раскрываются. Основатель «Интеррос» — Владимир Потанин.
- VK объявила о подписании соглашения о покупке сервиса «Яндекс.Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробности об условиях договора компания раскроет позднее. Для совершения сделки стороны должны получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил логотип и брендбук 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В нем содержатся параметры шрифтов и других графических элементов, которые будут использоваться в оформлении атрибутов празднования. Также там перечислены примеры оформления рекламных билбордов, чайных сервизов, ручек, одежды, молельных ковриков, открыток, ежедневников.
- Столичная фирма «Авэкс» выиграла суд против татарстанского нефтетрейдера — компании «Кара Алтын», которую основал племянник экс-главы Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина. Москвичи заявили, что по ошибке перевели казанцам деньги. Представители «Кара Алтын» уверяли, что им заплатили по договору подряда. Экспертиза показала, что подписи московской фирмы на соглашении поддельные. Тем временем Абдуллины утверждают, что отношения к скандальному нефтетрейдеру уже не имеют. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани стартовали общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка возле Центра семьи «Казан». На нем планируют разместить парк и зону отдыха. Задать свой вопрос или оставить предложение можно на портале мэрии Казани. Обсуждения продлятся до 19 мая.
- Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что США и Польша на фоне спецоперации России прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине. Первым этапом на пути «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Тем временем польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями — с 1 мая их можно будет увидеть на дорогах практически всей страны. Происходить это будет преимущественно ночью, однако не исключено движение и в течение дня и даже в пиковые часы трафика.
- Власти Казани с 28 апреля по 19 мая назначили общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной Сибирским трактом, улицами Халитова и Академика Арбузова. Там должны появиться жилые многоэтажки, в которые заселятся 7 045 человек. Общая площадь в границах проекта — 35,58 га. Из них 20,09 га отводится под размещение объектов капитального строительства.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Татарстан в числе регионов, лидирующих по объему вводимого жилья на душу населения. Всего их насчитывается 13. В списке также Башкирия, Чечня, Адыгея, Краснодарский край, Сахалинская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Липецкая, Свердловская, Московская и Воронежская области.
- В Татарстане в ближайшие дни сохранится дождливая погода. По прогнозу Гидрометцентра республики 30 апреля пройдет мокрый снег, а ночью похолодает до -5 градусов. В начале мая потеплеет до +16 градусов.
- Следственный комитет России займется расследованием ракетных ударов по центру Херсона, нанесенных ВСУ вечером 27 апреля. Поблизости от телецентра в городе произошла серия мощных взрывов. Выпущенную ракету удалось сбить российским военным. Целью ВСУ было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева. Тот в свою очередь поблагодарил его за помощь в обмене россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рауди Рида.
- В столице Татарстана с 14 по 15 мая пройдет «Казанский марафон». В связи с этим в городе ограничат движение по некоторым улицам. «Реальное время» подготовило список участков дорог, которые будут временно недоступны.
- Курс евро на открытии торгов на Московской бирже впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей. Доллар снижался на 0,57%, до 72,93 рубля. Официальный курс евро Банка России на 29 апреля — 75,3117 рубля, доллара — 72,2953 рубля.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы обсудил возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях. По его словам, есть значительный потенциал для взаимодействия в области «поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов».
- «Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом») получил экспертное заключение ФБУН «НИИРГ им П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора по рабочей документации на капитальный проект помещения под создание многоцелевого центра облучения на базе ускорителя электронов УЭЛ 10-10С. Центр введут в эксплуатацию в конце 2023 года. На его создание потратят 300 миллионов рублей.
- В Казани пройдут общественные обсуждения по программе реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе города на участке от ул. Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 «Волга». Его планируют расширить до шести полос. С дороги хотят убрать все светофоры, чтобы не ограничивать движение автомобилей.
- В Чистополе мошенник взломал сайт цветочного магазина и украл 79 букетов на 3 миллиона рублей. Похитителем оказался 25-летний житель Казани. Делая заказ на сайте, он выяснил, что можно изменить настройки стоимости платежа за букет и вместо 40 тысяч рублей заплатить 5 рублей.
- Сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи. В Казани за 2021 год скорая помощь выполнила 413 298 выездов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани на территории мечети «Ярдэм» по улице Серова завершилось строительство спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Его открытие запланировано на начало мая. Там одновременно смогут тренироваться до 40 человек, занятия будут бесплатными.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия БашкортостанТатарстан
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