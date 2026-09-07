Абоненты вернулись в город — голосовой и интернет-трафик выросли на 10%

«Летай» заранее модернизировал 17 площадок связи в республике, чтобы подготовиться к новому активному сезону

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

Конец лета и начало нового учебного года в Казани отмечены повышенной активностью абонентов. По данным «Летай», с 31 августа голосовой трафик в столице вырос на 8–10%, а в полдень 1 сентября зафиксирован всплеск потребления мобильного интернета. Оператор связывает это с массовым возвращением горожан — начались учебные и трудовые будни.

Трафик увеличился и 30 августа — в День республики и города Казани. К нагрузке на сеть «Летай» подготовились заранее: установили передвижную базовую станцию возле «Чаши», что позволило более 30 тыс. абонентам общаться и делиться контентом вплоть до праздничного салюта.

Также в августе построили и модернизировали 17 площадок в 5 населенных пунктах республики. Масштабный рефарминг в Мензелинске затронул ключевые точки города — ЦРБ, парк Победы, автовокзал, жилые секторы, культурные и спортивные объекты, увеличив скорость передачи данных в среднем на 30%. Обновления коснулись и других городов. В Казани, Лениногорске и Нижней Мактаме уделили внимание территориям вблизи медучреждений и жилых комплексов. В Набережных Челнах модернизация базовой станции вдвое ускорила мобильный интернет в районе парка Победы и 22-го комплекса, а запуск новой расширил зону покрытия в промышленной части города.

Напоминаем, при длительных ограничениях работы 4G для абонентов «Летай» остается доступным белый список социально значимых ресурсов.

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