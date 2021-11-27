События недели: транспортная «куаризация», увольнение директора цирка и затраты на елки

Какими событиями в Татарстане была наполнена последняя неделя осени

Фото: Максим Платонов

С этой недели Татарстан живет в условиях новых антиковидных ограничений — он первым из регионов ввел QR-коды в общественном транспорте. В результате почти 3 тысячи казанцев не пустили в метро, автобусы и трамваи. Не обошлось без инцидентов с недовольными пассажирами, так что республика была во всех федеральных сводках новостей. Насыщенной событиями выдалась неделя у президента республики: Рустам Минниханов открыл новое производство в ОЭЗ «Алабуга», встретился с челнинскими предпринимателями, провел заседание стратегической группы «Россия — Исламский мир» в Саудовской Аравии и там же совершил малый хадж. Должности лишился в результате скандала директор Казанского цирка. Кроме того, стало известно, сколько светит лет наказания экс-главе Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этих и других событиях последней недели ноября — в обзоре «Реального времени».

QR-коды на проезд

С понедельника в Татарстане проехать на любом виде общественного транспорта (за исключением междугородних перевозок) стало возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, под конец недели — и при наличии медотвода.

Несмотря на то, что о вводе этих ограничений сообщалось за две недели, многие пассажиры оказались не готовы к новшествам.

Так, в Казани за первый день из автобусов, трамваев, метро высадили более 2,8 тысячи человек без кодов. В первый день их не штрафовали, только предупреждали о санкциях. Сумма штрафа составляет от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, но наложить его могут только сотрудники полиции, Роспотребнадзора и Министерства транспорта РТ.

Недовольство выражали не только пассажиры, но и кондукторы, потому что не успевали и обилетить, и проверить наличие QR-кода. Нервы не выдерживали и у тех, и у других. Причем возмущались и привитые казанцы: из-за проверок и простоев транспорта они опаздывали на работу. Кроме того, из-за технических сбоев были ошибочно заблокированы транспортные карты привитых работающих пенсионеров, которым пришлось добираться пешком.

Транспортники жаловались на выданные им смартфоны для проверки кодов — гаджеты не справлялись, приходилось использовать свои мобильники. Технику Министерство транспорта РТ закупило за счет бюджета, а затем смартфоны раздали транспортным предприятиям.

Словом, первые дни транспортной «куаризации» прошли в накаленной атмосфере, не обошлось без драк. В автобусе 31-го маршрута пассажир ударил кондуктора и распылил ему в глаза перцовый баллончик — в итоге злоумышленника оштрафовали и арестовали на 5 суток. Кондуктору 43-го маршрута сломали нос, его пришлось увезти в больницу на скорой. Чтобы урезонить разгневанных пассажиров, кондукторам и водителям пришлось 11 раз вызывать полицию.

Так как время ожидания транспорта на остановках возросло, да и воспользоваться им могли уже не все, ситуацией быстро воспользовались таксисты — взвинтили цены на поездки. Казанцы, которых не пустили в транспорт, объединялись, чтобы вместе добираться до работы на такси.

В других городах, например в Набережных Челнах, массовых проверок QR-кодов в транспорте не было, но там заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей. В Нижнекамске, ввиду отсутствия рейсовых автобусов, такого коллапса, как в Казани, тоже не наблюдалось.

Из-за ошибочно заблокированных карт пришлось объясняться оператору автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП ГПТ). Заблокированными оказались транспортные карты даже тех владельцев, у кого был QR-код о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе. На следующий день в Татарстане запустили сервис по проверке блокировки и разблокировки льготных транспортных карт. Также в четверг в республике разрешили проезд в общественном транспорте и тем, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса, — им выдадут QR-код, действующий 24 дня со дня первой прививки.

Во вторник численность тех, кто не имеет QR-кодов, заметно снизилась. Вероятно, решив не испытывать судьбу и не рисковать опозданием на работу, люди искали другие способы добраться. Как результат, пассажиропоток заметно сократился: в понедельник — на 30%, во вторник — еще на 5%. По подсчетам предприятий-перевозчиков, в четверг поток пассажиров упал уже примерно на 50%. Между тем вопрос с субсидиями на покрытие убытков перевозчикам, у которых упала выручка после введения QR-кодов, пока не решен. В Набережных Челнах зафиксировали не такое критичное снижение — пассажиров стало меньше на 20%.

В свою очередь, перевозчики собрались идти в суд, чтобы взыскать ущерб с пассажиров без QR-кодов, из-за которых автобусы долго не могли отъехать от остановки и происходила задержка. За два дня зафиксировали 21 простой автобусов, трамваев и троллейбусов — в совокупности 18 часов 39 минут.

Казанцы вышли на митинг против QR-кодов

В четверг вечером недовольные введением QR-кодов жители Казани вышли на стихийный митинг к зданию мэрии — в основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста.

Они скандировали «Народ против QR-кода» и пели «Священную войну».

Прибывший на место акции замначальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин призывал собравшихся разойтись. Через 40 минут на месте митинга начались задержания.

Восьмерых участников митинга, которые были задержаны, в пятницу суд оштрафовал на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Еще по четырем несогласным рассмотрение материалов отложено.

Госсовет Татарстана поддержал закон о QR-кодах

Госсовет республики подавляющим большинством голосов поддержал законопроект правительства России, внесенный в Госдуму 2 недели назад, о доступе в общественные места по QR-кодам.

За документ проголосовали 73 парламентария. Семерых депутатов от КПФР, «Справедливой России» и ЛДПР, которые высказались против, пригласили в «красную» зону в ковидные госпитали.

Во время дебатов разгорелась жаркая дискуссия. Одни депутаты высказывали мнения, что «куаризация» разделяет общество и нарушает права граждан, другие — считают, что эта вынужденная мера помогает снизить заболеваемость коронавирусом.

Инцидент в Казанском цирке привел к увольнению

Еще один резонансный случай вывел Татарстан в новостные сводки на этой неделе. В соцсети слили видео, на котором директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Якобы он преследовал сотрудницу цирка, вразумить и успокоить его в этот момент пыталась другая подчиненная.

Видео быстро разлетелось по федеральным СМИ. Сам директор цирка признал, что на кадрах действительно он, и извинился за свое поведение, сославшись на тяжелый год. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, комментируя инцидент, отметила, что в этом случае стоит «обратиться к нормам права и руководствоваться ими», также она отметила, что вопрос об увольнении Шарифуллина не обсуждается. Однако на следующий день президент Татарстана указал, что в отношении директора цирка следует вынести дисциплинарное взыскание. В итоге в пятницу утром стало известно, что Минкульт республики уволил Рамиля Шарифуллина. Кто займет его кресло, пока неизвестно.

Заболеваемость снижается, но ситуация пока не стабилизировалась

В пятницу в Управлении Роспотребнадзора по РТ подвели итоги недели по ситуации с коронавирусом.

По словам Любови Авдониной, в Татарстане начала снижаться заболеваемость ковидом. В ведомстве уверены, что этому способствуют QR-коды и вакцинация, но говорить о стабилизации ситуации еще рано. Так что о снятии ограничений речь пока не идет. Ведомств обеспокоено уровнем заболеваемости среди пожилых людей — на них приходится треть всех случаев заражений.

Численность вакцинированных почти приблизилась к 2 млн человек — вакцинирован 1 995 481 татарстанец. Полный курс вакцинации прошли более 1,5 млн жителей республики. За неделю Роспотребнадзор проверил 105 объектов на наличие непривитых сотрудников — нарушения нашли в 22.

Детским садам и школам Казани нужен 1 млрд рублей

Инженерные коммуникации более половины школ и детсадов Казани нуждаются в капремонте.

Цена вопроса — более 1 миллиарда рублей. В ряде учреждений электрощитки не меняли по 70 лет, в некоторых прачечных детских садов завелась плесень.

Еще два миллиарда рублей нужно на капремонт третьего северного коллектора, из-за которого участились провалы на дорогах. Финансовой поддержки Казань решила попросить у Москвы — у МУП «Водоканал» и в городской казне таких денег нет.

В состав ТНХИ-Х войдут представители СИБУРа

Представители ГК «СИБУР» после сделки с ТАИФом войдут в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

На внеочередном заседании 5 декабря будут выдвинуты, скорее всего, два представителя российского нефтехимического холдинга. При этом представители ГК «ТАИФ» продолжат работать в совете директоров.

В целом совет расширится до 32 участников — помимо СИБУРа, кандидатов выдвинет президент Татарстана Рустам Минниханов. Не исключается выдвижение кандидатуры гендиректора Дмитрия Конова. Об этом на заседании, прошедшем на днях, заявил глава холдинга Рафинат Яруллин.

— Мы немножко структурируем совет директоров, пришла группа СИБУР, — сообщил на заседании председатель совета директоров холдинга Рустам Минниханов. — С нашими коллегами они отрабатывают, и будут новые коллеги, которые будут работать вместе с нами.

С пользой для татарстанского предпринимательства

В начале недели на территории ОЭЗ «Алабуга» запустили новое производство по изготовлению сырья для углеволокна (ПАН-прекурсора) мощностью 5 тысяч тонн в год.

Стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд рублей. В торжественном запуске технологической линии принял участие президент Татарстана.

После этого Рустам Минниханов в Набережных Челнах посетил площадку парка КИП «Мастер», где встретился с предпринимателями автограда и ответил на многие проблемные вопросы. Разговор шел полтора часа, за которые бизнесмены озвучили несколько актуальных тем — обеспечение техническим кислородом предприятий малого бизнеса, создание платформы для оформления субсидий, упрощение оформления земельных участков для резидентов промпарков, проблемы с вывозом ТКО.

Уже в ходе встречи удалось решить ряд проблем, также глава республики дал несколько поручений министерствам и ведомствам, подчеркнув, что с субъектами МСП нужно работать на доверии, а не усложнять их работу и не давать невыполнимых обещаний. Завершая встречу, Рустам Минниханов отметил:

— Наверное, больше пользы для нас, чем для вас. Вы находитесь в гуще событий и самые злободневные вопросы выносите для обсуждения. Каждый раз, когда я с вами встречаюсь, мы какие-то решения находим.

Исламские страны призвали «активнее использовать потенциал отношений» с Россией

Присвоить Казани особый статус, провозгласив ее «городом первого печатного Корана в мусульманском мире», а также установить 1803 год памятной датой, когда священная книга была опубликована. С такой инициативой президент Татарстана Рустам Минниханов выступил в среду на заседании стратегической группы «Россия — Исламский мир», которое прошло в Джидде (Саудовская Аравия).

Главной темой встречи в этот раз стало укрепление отношений между российским государством и исламскими странами для обеспечения безопасности в мире и сохранения традиционных национальных ценностей. Также во время визита на Аравийский полуостров глава Татарстана провел ряд деловых и политических встреч, обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с Саудовской Аравией и Персидского залива, а также встретился с выходцами из Татарстана, которые сейчас живут, работают и учатся на территории королевства.

Вовремя обезврежен

На этой неделе ФСБ удалось предотвратить в Казани вооруженное нападение на школу.

Сотрудники задержали несовершеннолетнего, которого считают причастным к подготовке к атаке на учебное заведение. В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству нескольких человек. Подросток рассказал силовикам, что к совершению массового убийства его склонял в Telegram некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине.

Также стало известно о другом подобном случае — в Казани жильца дома у гимназии №175, где в мае расстреляли девять человек, обвинили в подготовке покушения на следователей, работающих по делу об этом массовом убийстве. За решеткой оказался 20-летний гость Казани Иван Доманов. По результатам экспертизы его поместили в Казанскую психбольницу стационарного типа. Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, а в браузере компьютера — запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях.

Экс-главе Ростехнадзора по Поволжью светит 2,5 года колонии-поселения

Срок в 2,5 года колонии-поселения запросил гособвинитель для экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова на прошедшем в четверг заседании суда, чиновнику вменяют злоупотребления полномочиями.

Вполне возможно, что Петров избежит отсидки — в случае назначения судебного штрафа либо частичного оправдания с прекращением дела. Во время заседания он полностью признал свою вину, а также вернул подрядчику строительства завода стиральных машин в Челнах 1,48 млн рублей, из-за чего и началось расследование в отношении него.

В этот раз директор потерпевшей компании «Энергоинжиниринг» Константин Вакатов подал новое заявление, где сообщил, что претензий к фирме «Промтехэксперт» и лично Борису Петрову потерпевшая компания не имеет. Сам обвиняемый от выступления в прениях отказался. Свое последнее слово он огласит 16 декабря.

Для казанцев устроят новогоднюю елку за 2,5 млн рублей

В 2,5 миллиона рублей обойдется казанской казне открытие центральной городской елки у Центра семьи «Казан».

Деньги пойдут на организацию праздничной программы на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках, народным вокальным коллективом, аниматорами, народным ансамблем, детским вокальным коллективом, инструментальным оркестром, вокалистами и баянистами. Открытие елки ожидается 25—26 декабря.



Открытие елки в этом году не самое дорогое, но и не самое дешевое. Меньше всего, а именно 1,4 миллиона рублей, на открытие новогоднего городка у «Чаши» направили в прошлом году. Больше всего денег на новогоднее открытие — 4 млн рублей — израсходовали в 2019 году.