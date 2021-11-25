Татарстанцам, прошедшим вакцинацию первым компонентом, разрешат ездить в транспорте

Власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте людям с медотводом и тем, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса. Постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.

Тем, кто получил первый компонент вакцины, выдадут QR-код, действующий 24 дня со дня такой вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Также разрешен проезд военнослужащим, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции.

«Подтверждением наличия соответствующих обстоятельств будет «республиканский» QR-код, нанесенный на медицинские заключения (справки), выдаваемые медицинскими организациями», — говорится в документе.

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которым большинство жителей Татарстана не поддерживает введение QR-кодов в общественном транспорте. А одобряет такие ограничения каждый пятый (20%) татарстанец.



Ольга Шагиева