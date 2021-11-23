ФСБ сообщила о предотвращении в Казани вооруженного нападения на школу

У подростка нашли пневматическую винтовку

Федеральная служба безопасности предотвратила в Казани вооруженное нападение на школу. Несовершеннолетнего, которого считают причастным, задержали, сообщает RT со ссылкой на ФСБ.

Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, а в браузере компьютера — запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек. Подросток рассказал силовикам, что к совершению массового убийства его склонял в Telegram некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине.

По данным источника «Реального времени», сегодня подростку выберут меру пресечения. Заседание пройдет в Советском райсуде в закрытом режиме.

Еще одного парня обвинили в подготовке покушения на следователей

Сегодня «Реальное время» сообщило о другом подобном случае — в Казани жильца дома у гимназии №175, где в мае расстреляли девять человек, обвинили в подготовке покушения на следователей, работающих по делу об этом массовом убийстве. За решеткой оказался 20-летний гость Казани Иван Доманов. По результатам экспертизы его поместили в Казанскую психбольницу стационарного типа с интенсивным наблюдением.

По данным источников «Реального времени», задержали Доманова на съемной квартире в девятиэтажке на улице Джаудата Файзи с видом на расстрелянную гимназию. По версии ФСБ и СК, парень вел скрытое наблюдение за силовиками, а еще получил кредит, планируя закупку оружия.

В Казань уроженец Якутии приехал через две недели после трагедии в гимназии и ареста Ильназа Галявиева.

Как описывает свои действия сам арестованный и почему не признает вину — в материале «Реального времени».

Дарья Пинегина