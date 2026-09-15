Ущерб по уголовному делу владельца «Волгадорстроя» перевалил за 4,5 млрд рублей

Следком по Татарстану возбудил против Айрата Миннуллина еще два эпизода — по статье о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», уголовное дело казанского застройщика М-12 Айрата Миннуллина выросло до шести эпизодов. К обвинениям по афере с двумя растратами и подозрениям в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере добавились претензии о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 187 и 135 млн рублей соответственно.

Обвинение по двум новым эпизодам пока не предъявлено, но с их учетом предполагаемый ущерб по делу бенефициара «Волгадорстроя» теперь оценивается в 4 млрд 523,6 млн рублей.

Информация об этом оглашалась на очередном заседании райсуда Казани по продлению ареста Миннуллину. Там же выяснилось, расследование его дела вышло на финишную прямую, причем ВИП-дорожник заявил — суда по существу обвинений не страшится, но от его содержания в СИЗО страдают и бюджет РФ, и 500 поставщиков и посредников «Волгадорстроя».

Кроме того, бизнесмен открестился от знакомства с Ринтиком и Раджой из ОПС «Хади Такташ», а его супруга поделилась деталями покупки «Пражского клуба». Подробности — в репортаже «Реального времени».