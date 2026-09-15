Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян до 30 дней

Правительство также обновило список стран, чьи граждане могут получать визу по прибытии

С 15 сентября в Таиланде официально вступило в силу решение о сокращении срока безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, утвержденный премьер-министром и главой МВД Анутхином Чанвиракуном, отменяет распоряжение от 15 июля 2024 года, которое позволяло гражданам 93 стран въезжать в королевство на 60 дней для туризма и коротких деловых визитов. Теперь утвержден новый перечень из 60 стран с правом на 30-дневный безвизовый въезд. Для россиян срок пребывания регулируется двусторонним межправительственным соглашением 2005 года.

Как уточнили в МИД Таиланда, россияне могут продлить 30-дневный период еще на месяц, не покидая страну. Для этого необходимо обратиться в местное иммиграционное ведомство и оплатить пошлину 1900 батов (около $57) до окончания действия текущего штампа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правительство также обновило список стран, чьи граждане могут получать визу по прибытии, включив в него Азербайджан, Белоруссию и Сербию. Для ряда государств, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Перу и Южную Корею, действуют отдельные соглашения о безвизовом посещении на срок до 90 дней.

Ранее сообщалось, что Россия ведет последовательную работу по упрощению визовых режимов с дружественными государствами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Алсу Сабирзанова