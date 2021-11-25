Минниханов заявил, что ситуация с директором казанского цирка требует дисциплинарного взыскания

Президент Татарстана Рустам Минниханов указал министру культуры республики Ираде Аюповой на несвоевременную реакцию на ситуацию, произошедшую в казанском цирке. В Сети ранее появилось видео, на котором человек, похожий на директора цирка Рамиля Шарифуллина, пытается с ножом в руках открыть запертую дверь.

Ситуация, вызвавшая общественный резонанс, требует принятия дисциплинарного взыскания, передает слова президента РТ «Татар-информ».



Фото: скриншот видео

В Минкультуры РТ начали проверку инцидента. Сама Ирада Аюпова заявила, что у ведомства нет нареканий к работе Шарифуллина, вопрос снятия его с поста не обсуждался.

Татьяна Леухина