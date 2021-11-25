В Набережных Челнах отметили снижение напряженности в общественном транспорте

В Набережных Челнах власти заявили о спаде напряженности в общественном транспорте после введения системы QR-кодов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

«Первый день был непростой, было достаточно много пассажиров, которые передвигались без сертификатов, было некое непонимание, почему они нужны. Была проведена разъяснительная работа. Во вторник и среду мы зафиксировали падение напряженности, как и снижение пассажиропотока на 20%», — доложил Зуев.



Он добавил, что проверки сертификатов о вакцинации в автобусах и трамваях продолжатся, однако они «не носят карательный характер».

«В основном. это разъяснительная работа, еще раз объясняем нормы постановления, почему должны пассажиры передвигаться с QR-кодами. Это нужно, чтобы сохранить здоровье людей», — подчеркнул он.

В понедельник, первый день проверки QR-кодов в Казани, с общественного транспорта сняли 2,8 тысячи человек. О том, много это или мало, можно прочесть здесь.

Ольга Шагиева