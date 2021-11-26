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Минкульт Татарстана уволил директора казанского цирка

09:21, 26.11.2021 3
Минкульт Татарстана уволил директора казанского цирка
Фото: realnoevremya.ru

Директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведенной служебной проверки принято решение о расторжении трудового договора», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Минкульта РТ Айгуль Надыршина.

Кто его заменит, пока неизвестно, так как должность конкурсная.

Проверку провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в результате которого Министерство культуры РТ начало служебную проверку. Глава ведомства Ирада Аюпова заявила, что у министерста нет нареканий к работе Шарифуллина, а вопрос снятия его с поста не обсуждался.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне президент республики Рустам Минниханов заявил, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания.

Сам Шарифуллин принес свои публичные извинения, назвал свой поступок ошибкой и объяснил, что у него «сдали нервы» из-за тяжелого года. Он занимал пост главы цирка с 2019 года.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:40
    Да уж, бывают кадры. А ещё в детском учреждении работает, с детьми
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    Анонимно 10:03
    Коварные женщины ещё и не такое способны - наивный директор только одна из её жертв.
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  • Анонимно 09:45
    В этой истории"замешены" двое (как минимум, СМИ сообщали и о третьем) - коварная женщина и наивный мужчина (мужчины).
    Просто Библейско-Кораническая история - Ева ворует плод греха с древа Творца, а Адам за это расплачивается изгнанием из Рая.
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