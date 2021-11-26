Минкульт Татарстана уволил директора казанского цирка

Директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведенной служебной проверки принято решение о расторжении трудового договора», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Минкульта РТ Айгуль Надыршина.



Кто его заменит, пока неизвестно, так как должность конкурсная.

Проверку провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в результате которого Министерство культуры РТ начало служебную проверку. Глава ведомства Ирада Аюпова заявила, что у министерста нет нареканий к работе Шарифуллина, а вопрос снятия его с поста не обсуждался.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне президент республики Рустам Минниханов заявил, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания.

Сам Шарифуллин принес свои публичные извинения, назвал свой поступок ошибкой и объяснил, что у него «сдали нервы» из-за тяжелого года. Он занимал пост главы цирка с 2019 года.

Ольга Шагиева