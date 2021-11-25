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В Казани проходит митинг противников QR-кодов

17:53, 25.11.2021 5
В Казани проходит митинг противников QR-кодов
Фото: vk.com

В Казани возле здания мэрии проходит стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста.

Присутствующие скандировали «Народ против QR-кода», пишет «Коммерсант». Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин призывал собравшихся разойтись.

Через 40 минут на акции начались задержания, некоторые участники разошлись.

Сегодня Управление МВД РФ по Казани предупредило местных активистов о недопустимости проведения не согласованных с властями митингов и других публичных мероприятий.

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18:26
    митинг нужно было согласовать. А этого не сделали, поэтому пусть не удивляются, что их просят разойтись и задерживают
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    Анонимно 18:51
    вы уверены, что такой митинг можно было согласовать? его бы не допустили
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  • Анонимно 18:51
    господи, хоть бы помогло!
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    Анонимно 19:10
    Отменить все коды!
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  • Анонимно 19:09
    Какие молодцы!
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