В Казани проходит митинг противников QR-кодов
В Казани возле здания мэрии проходит стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста.
Присутствующие скандировали «Народ против QR-кода», пишет «Коммерсант». Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин призывал собравшихся разойтись.
Через 40 минут на акции начались задержания, некоторые участники разошлись.
Сегодня Управление МВД РФ по Казани предупредило местных активистов о недопустимости проведения не согласованных с властями митингов и других публичных мероприятий.
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