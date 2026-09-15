В общепите России число ликвидаций выросло почти на треть

Трафик в заведениях продолжает снижаться

Фото: Мария Зверева

Число ликвидаций ресторанного бизнеса в России за январь — август 2026 года выросло на 29,4% год к году и достигло 21,2 тыс. Регистраций новых компаний стало больше на 13,6%, их число составило 24,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные Rusprofile, передает «Ъ».

Всего в середине августа в сфере общепита работало 170,4 тыс. компаний. По данным 2ГИС, в городах-миллионниках в августе 2026 года насчитывалось 97,1 тыс. заведений. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Рост зафиксирован только в Ростове-на-Дону и Челябинске, в остальных 14 городах показатель снизился.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трафик в заведениях продолжает снижаться. За январь — август количество заказов сократилось на 3% год к году. При этом средний чек вырос на 7%, а продажи остаются в плюсе на 3%. По данным Росстата, за семь месяцев россияне потратили в общепите 3,45 трлн рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Рынок сохраняет выручку за счет роста стоимости заказа, а не числа гостей.

Аналитики ожидают, что по итогам года число новых организаций в общепите останется на уровне 2025-го или немного снизится, а ликвидаций станет больше. Укрепятся сетевые игроки с отлаженной логистикой и автоматизацией, способные удерживать рентабельность на уровне 8–10%.

Ранее сообщалось, что оборот общепита в Татарстане вырос до 63,7 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.

Алсу Сабирзанова