Перевозчики Казани подадут в суд после простоев автобусов из-за пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Всего был 21 случай простоев

Перевозчики обратятся в суд, чтобы взыскать ущерб с пассажиров без QR-кодов, из-за которых были вынуждены стоять автобусы. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. В целом за два дня периоды простоев автобусов, трамваев и троллейбусов составили 18 часов 39 минут — всего 21 случай.

Так, 22 ноября перевозчики были вынуждены остановить автобусы на восьми маршрутах. Общее время простоя на маршрутах составило более 540 минут.

На следующий день автобус №33 на остановке «Национальный архив» был вынужден сойти с маршрута на три часа. Все из-за того, что пассажир заявил об отсутствии QR-кода и отказе покинуть автобус. Остальные пассажиры были вынуждены выйти и дожидаться следующего автобуса №33. Мужчина показал QR-код только прибывшим полицейским, заявив, что не обязан демонстрировать его кондуктору.

Число не допущенных в транспорт пассажиров снижается

По словам Темлякова, 22 ноября пассажиропоток снизился на 30%, 23 ноября — еще на 4—5%. В понедельник в автобусах было выявлено 514 пассажиров без QR-кодов, не допущены к поездке 363 человека. Во вторник без кодов были 250 пассажиров, не допущены к поездке 199 человек. 14 раз экипажи автобусов вызывали сотрудников полиции: 22 ноября — 11 раз, 23 ноября — 3 раза.

Фото: Максим Платонов

Всего за 22 ноября 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт (0,57% от общего пассажиропотока). На следующий день число снизилось до 1,2 тыс. человек (0,23%).

Дарья Пинегина