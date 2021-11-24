Перевозчики Казани подадут в суд после простоев автобусов из-за пассажиров без QR-кодов
Всего был 21 случай простоев
Перевозчики обратятся в суд, чтобы взыскать ущерб с пассажиров без QR-кодов, из-за которых были вынуждены стоять автобусы. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. В целом за два дня периоды простоев автобусов, трамваев и троллейбусов составили 18 часов 39 минут — всего 21 случай.
Так, 22 ноября перевозчики были вынуждены остановить автобусы на восьми маршрутах. Общее время простоя на маршрутах составило более 540 минут.
На следующий день автобус №33 на остановке «Национальный архив» был вынужден сойти с маршрута на три часа. Все из-за того, что пассажир заявил об отсутствии QR-кода и отказе покинуть автобус. Остальные пассажиры были вынуждены выйти и дожидаться следующего автобуса №33. Мужчина показал QR-код только прибывшим полицейским, заявив, что не обязан демонстрировать его кондуктору.
Число не допущенных в транспорт пассажиров снижается
По словам Темлякова, 22 ноября пассажиропоток снизился на 30%, 23 ноября — еще на 4—5%. В понедельник в автобусах было выявлено 514 пассажиров без QR-кодов, не допущены к поездке 363 человека. Во вторник без кодов были 250 пассажиров, не допущены к поездке 199 человек. 14 раз экипажи автобусов вызывали сотрудников полиции: 22 ноября — 11 раз, 23 ноября — 3 раза.
Всего за 22 ноября 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт (0,57% от общего пассажиропотока). На следующий день число снизилось до 1,2 тыс. человек (0,23%).
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/232893-perevozchiki-kazani-obratyatsya-v-sud-iz-za-prostoev-avtobusov
Не знаю, кто прав с точки зрения Закона.
Но мужик явно бездельник и не культурный человек, а хам.
А может кто-то ему и платит деньги за провокации.
Мог ведь и просто подать в суд, если считает, что показывать код в транспорте это незаконно - и не задерживал бы людей, ведь кто-то ехал на работу. кто-то на свидание, кто-то на кладбище и др.