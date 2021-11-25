Колония-поселение или штраф: казанский суд решит судьбу экс-главы Ростехнадзора Поволжья

Защита признавшего вину ВИП-чиновника предложила... оправдать его

Фото: Ирина Плотникова

Всего 2,5 года колонии-поселения запросил сегодня гособвинитель в казанском суде для экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Максимальная планка наказания за злоупотребления полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает посадку на 4 года. Впрочем, есть вероятность, что Петров избежит срока — в случае назначения судебного штрафа либо частичного оправдания с прекращением дела.

Потерпевший бизнесмен против посадки ВИП-инспектора



Судебные прения в Вахитовском райсуде Казани начались со значительной задержкой — ждали представителя прокуратуры. Само выступление гособвинителя Артура Исрафилова было кратким — он не стал вспоминать, за что судят Бориса Петрова, а лишь перечислил его положительные характеристики, напомнил о наличии двух малолетних детей и признании вины с раскаянием.

После чего помощник прокурора района сразу предложил отправить бывшего главу межрегионального управления Ростехнадзора в колонию-поселение на 2,5 года — за злоупотребление полномочиями. Второй эпизод Исрафилов просил прекратить за сроком давности.

Помощник прокурора района предложил отправить бывшего главу межрегионального управления Ростехнадзора в колонию-поселение на 2,5 года

Напомним, Петров возглавлял межрегиональное управление Ростехнадзора 15 лет. В 2020-м он оставил пост, а в марте 2021-го был задержан по подозрению во взятке в 1,48 млн рублей. На тот момент в качестве наказания ему грозил срок до 15 лет колонии — как за убийство.

На финише расследования сотрудники СК переквалифицировали это тяжкое обвинение на злоупотребление полномочиями и незаконные помехи бизнесу (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 169 УК РФ). И данные действия Петров полностью признал.

В суде Петров подтвердил — вину признает в полном объеме. Также выяснилось, что ущерб от преступлений уже погашен: за день до старта процесса подрядчику строительства завода стиральных машин в Челнах вернули 1,48 млн рублей. Об этом сообщалось еще на прошлом заседании, месяц назад. А сегодня председательствующий судья Адель Галеев озвучил, что от директора потерпевшей компании «Энергоинжиниринг» Константина Вакатова в перерыве слушаний поступило новое заявление по электронной почте: претензий к фирме «Промтехэксперт» и лично Борису Петрову потерпевшая компания не имеет.

В суде Петров подтвердил — вину признает в полном объеме

Напомним, по версии СК и прокуратуры, Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier заключение возмездного договора на 1,48 млн рублей с НТЦ «Промтехэксперт», которым руководит зять главы филиала АО «ВО «Безопасность» Ираиды Маркиной. Сразу после оплаты неоказанных услуг в августе 2019 года подрядчик получил разрешение на запуск заводской электроустановки. При этом ранее с подачи Петрова его подчиненные трижды отказывали в выдаче такого разрешения.

Защита: «2,5 года лишения свободы — чрезмерно»

Суть обвинений по делу напомнила в своей речи адвокат подсудимого Елена Точилкина. Она назвала обвинение своего клиента по двум разным составам абсолютно идентичным. Только за исключением одной фразы в тексте, что глава управления Ростехнадзора в ходе телефонного разговора с подчиненным дал указание — привлечь к проверке на заводе АО «ВО «Безопасность», «действуя умышленно, вопреки интересам службы, явно злоупотребляя должностными полномочиями из иной личной заинтересованности — обусловленной стремлением Петрова получить взаимную услугу от АО «ВО «Безопасность».

В той же фразе при описании действий по статье 169 УК РФ отсутствовали ссылки на злоупотребление полномочиями, но указывалась цель — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Адвокат предложила оправдать своего клиента по эпизоду злоупотребления, а второй эпизод прекратить за сроком давности

— В остальном расхождений нет, все идентично до запятой, — подчеркнула защитник.

Точилкина считает использование служебных полномочий для вмешательства в предпринимательскую деятельность лишь частным случаем злоупотребления, а потому полагает, что действия сознавшегося подлежат квалификации лишь по специальной норме — то есть по статье о помехах бизнесу. Напомним, срок давности привлечения Петрова к ответственности по этой статье истек в августе этого года.

В своей речи адвокат предложила оправдать своего клиента по эпизоду злоупотребления, а второй эпизод прекратить за сроком давности. И сослалась на примеры судебной практики по схожим делам из надзорного определения Верховного суда РФ и приговора Радищевского райсуда Ульяновской области.

В случае несогласия суда с этими доводами защита предложила учесть все смягчающие обстоятельства, включая 25 лет на госслужбе, и рассмотреть и вариант с прекращением преследования по статье 285 УК РФ с назначением судебного штрафа — в соответствии с позицией Вакатова, либо с назначением уголовного штрафа.

Сам Борис Петров от выступления в прениях отказался

— Считаю, 2,5 года лишения свободы — совершенно чрезмерно, — закончила свою речь Елена Точилкина.

Сам Борис Петров от выступления в прениях отказался. В процессе объявили перерыв до 16 декабря — на подготовку подсудимого к последнему слову. Об этом просила его адвокат.

Напомним, до сих пор по существу обвинения подсудимый на процессе не сказал ни слова. На предварительном следствии он признал, что правовых оснований для привлечения к проверке АО «ВО «Безопасность» не имелось, а участие специалистов АО в проверке привело к нарушению прав коммерческих организаций и возникновению конфликта интересов. В то же время Петров заявлял — личной материальной заинтересованности в той истории не имел...

В то же время на следствии ряд бывших подчиненных госчиновника обвинили его в создании именно такой схемы «частно-государственного партнерства». Ввиду особого порядка в суде эти показания так и не прозвучали. Также с учетом него Петрову грозило наказание лишь в размере двух третей от максимального срока по части 1 статьи 285 УК. При максимуме в 4 года колонии 2/3 составляют 2 года и 8 месяцев.