«Мы немножко структурируем совет директоров, пришла группа СИБУР»: ТНХИ-Х ждет новичков

Шесть новых лиц появятся в совете директоров ТНХИ-Х в конце этого года. Двое из них — от СИБУРА

ГК «СИБУР» после сделки с ТАИФом готовится пополнить совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На внеочередном заседании 5 декабря будут выдвинуты, скорее всего, два представителя российского нефтехимического холдинга, которые расширят состав до 32 VIP-членов. Не исключается выдвижение кандидатуры гендиректора Дмитрия Конова. В преддверии их вхождения сегодня предметно обсуждался проект на «Химграде», который «завязан» на сибуровском ангидриде, с перспективой попадания в федеральную дорожную карту по развитию малотоннажной химии в РФ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Группа СИБУР креативная, инвестиционно привлекательная»

Главная новость сегодняшнего заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прозвучала в заключительные минуты мероприятия, которое, как обычно, уложилось в привычные 60 минут. В повестке заранее был анонсирован вопрос о проведении внеочередного заседания совета директоров, назначенного на 5 декабря. Нетрудно было догадаться, что «организационный момент» возник в связи с завершением сделки ГК «СИБУР» и «ТАИФ», что не могло не отразиться и на VIP-составе совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».



Интрига обещает разрешиться после выдвижения кандидатов от ГК «СИБУР», что должно произойти в ближайшее время. Персональный состав кандидатов пока остается неизвестным, а действующие представители ГК «ТАИФ» остаются в совете.

Пока же прихода российских нефтехимиков горячо ждут.

— Мы немножко структурируем совет директоров, пришла группа СИБУР, — объявил о грядущих изменениях председатель совета директоров холдинга Рустам Минниханов. — С нашими коллегами они отрабатывают, и будут новые коллеги, которые будут работать вместе с нами.

В этот момент гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин сообщил, что сегодня на совещании присутствуют два представителя СИБУРа. Среди них управляющий директор по развитию и инновациям Дарья Борисова.

— Спасибо, что вы с нами. Группа СИБУР креативная, инвестиционно привлекательная, — поприветствовал московских гостей Рустам Минниханов. — Мы тоже ждем от вас интересных наработок, нам будет очень интересно узнать, какие у вас есть нововведения и планы.

Гендиректор ТНХИ-Х Рафинат Яруллин сообщил, что сегодня на совещании присутствуют два представителя СИБУРа. Фото: tatarstan.ru

«Может быть, выдвинут главу СИБУРа Дмитрия Конова»

После окончания заседания гендиректор Рафинат Яруллин прокомментировал, как может измениться облик совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». По его словам, он расширится с 26 до 32 человек, то есть в нем появятся сразу шесть новых лиц.

— У нас сейчас 26, а будет порядка 32, — конкретизировал он. В состав попадут несколько новых представителей нефтехимической отрасли Татарстана, которых выдвинет президент РТ Рустам Минниханов, и ГК «СИБУР».

Как будут распределены места между ними, он не сказал, но предположил, что СИБУР получит два места из 32.

— По СИБУРу сейчас с количеством еще не определились. Я думаю, это будет человека два. Буквально в течение двух дней мы определимся и включим их, — рассказал Рафинат Яруллин.

Среди них может быть выдвинут глава СИБУРа Дмитрий Конов.

— Наверное, Конов сам войдет, но пока не могу предполагать. Это как они решат, — заметил Яруллин. При этом, кто станет претендовать на другие четыре новых места, осталось неясным.

Не исключается выдвижение в совет директоров ТНХИ-И кандидатуры гендиректора СИБУРа Дмитрия Конова. Фото: Роман Хасаев

Второй композит после тефлона

В остальном заседание прошло в традиционном формате научно-технических презентаций последних достижений в сфере нефтедобычи и нефтехимии. В центре внимания оказалось выступление профессора КФУ, члена корреспондента РАН Игоря Антипина. Он представил отчет о ходе разработки импортозамещающей технологии по производству суперконструкционного полимера — полифениленсульфида (ПФС), которая проводится в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ.

Получаемый полимерный композит получил широкое применение в производстве автомобильной и воздушной техники благодаря трехкратному снижению веса компонентов, из которых она изготавливается.

— Почти 40% деталей по массе будут изготовлены из композита из ПФС, — подчеркнул докладчик, добавив, что самые перспективные отрасли применения полифениленсульфида — ракетостроение и гиперзвук.

Благодаря легкому весу материала ПФС занимает второе место после тефлона в мире, уточнил Антипин. Такие высокотехнологичные материалы производят несколько стран — Япония, Корея, США, Китай. Первой в мире его получила французская компания «Филипс» в 1983 году, после чего материал получил широкое распространение.

На освоение импортозамещающей технологии замахнулись ученые Казани. В прошлом году по инициативе «Татнефтехиминвест-холдинга» был организован консорциум, куда вошли КФУ, инженерно-внедренческий центр «Инжехим», научно-технический центр Ахмадуллина, сообщил Антипин. В феврале прошлого года они заключили с Минпромторгом РФ госконтракт на разработку технологии и организации опытно-промышленного производства ПФС на основе российского сырья.

— Этой технологии в России нет. Исходный мономер в РФ также не производится, пришлось искать свою технологию, — рассказал Антипин.

В центре внимания оказалось выступление профессора КФУ, члена корреспондента РАН Игоря Антипина. Он представил отчет о ходе разработки импортозамещающей технологии по производству суперконструкционного полимера — полифениленсульфида (ПФС), которая проводится в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ. Фото: tatarstan.ru

Импортозамещение на «Химграде»

В результате опытная установка заработала на «Химграде», где запущено несколько реакторов по полимеризации. Ее проектная мощность составляет до 5 тыс. тонн ПФС в год. Стоимость ПФС — около 10 долларов, или 700 рублей.

— По сравнению с AliExpress, где ПФС торгуется от 8 до 16 долларов, она ниже, — отметил Антипин.

На заседании он предложил «углубить» локализацию проекта. По его мнению, необходимо открыть собственное производство специального растворителя (пирролидона), без которого не обойтись при выпуске ПФС. Его доля в себестоимости производства почти 60%.

— Если производитель ПФС будет иметь собственное производство пирролидона, то себестоимость полимера может упасть существенно — в 1,5—2 раза, — подчеркнул он.

И здесь сделаны первые шаги. СИБУР на комплексе «ЗапСибНефтехим» в Тобольске собирается запустить производство малеинового ангидрида, который является важным компонентом для мономера.

— Я бы сравнил его с клубком, и если за него потянем малеиновый ангидрид, то мы можем вытащить всю промышленность полимерных материалов, — заявил профессор. Одновременно с этим он предложил создать рядом центр синтетических и природных полимеров и композитов на базе химического факультета КФУ.

Малеиновый ангидрид СИБУР начнет выпускать в будущем году, пояснила «Реальному времени» Дарья Борисова. Проектная мощность — 40 тысяч тонн в год. Потребность российского рынка составляет 10 тысяч тонн, а избыток уходит на экспорт.

При этом бурно обсуждавшийся проект «Татнефти» по организации производства малеинового ангидрида, похоже, был приостановлен. Источники утверждают, что проект поставлен на паузу, так как конкурировать с СИБУРом нет смысла. В октябре 2020 года «Татнефть» получила разрешение на строительство установки по производству малеинового ангидрида, а запуск установки по производству МАН был запланирован на 2023 год.



По окончании выступления профессор КФУ подарил президенту первые формы для электросоединителей, отлитые из ПФС.

— Опираться только на импортный ПФС стратегически опасно, в любой момент перекроют, и мы не сможем выпускать стратегическую продукцию. Мы не стоим на месте, мы развиваемся, — отметил Антипин, показывая образцы.

— Вы лучше их Песошину подарите, — откликнулся Минниханов. — Мы утром проводили заседание совета директоров [«Татнефти»] и рассматривали в том числе композиционный дивизион. «Татнефть» здесь тоже серьезно продвинулась, обсуждали новые материалы и подходы. Если у нас есть наработки, давайте внимательно посмотрим [на возможность развертывания промышленного производства суперкомпозита]. Композиты — это будущее. Я думаю, мы и федеральную поддержку тут получим, нужно красиво все это «упаковать». Это стратегическая тема для страны, — дал комментарий Минниханов.

Позднее, отвечая на вопрос «Реального времени», гендиректор ТНХИ-Х пояснил, что проект может быть включен в дорожную карту развития малотоннажной химии РФ.

Рафинат Яруллин пояснил, что проект развертывания промышленного производства суперкомпозита может быть включен в дорожную карту развития малотоннажной химии РФ. Фото: tatarstan.ru

Управление на расстоянии

Следующие докладчики рассказывали о новых беспроводных технологиях контроля за объектами нефтедобычи. Так, завкафедрой лаборатории вибродиагностики КГЭУ Михаил Клюкин представил опыт применения технологии беспроводного слежения за состоянием промышленных агрегатов на предприятиях в режиме реального времени DBS Fanton. По его словам, оборудование обвязывается датчиками, подключается к шлюзу, а сигналы от датчиков зашифрованы, что обеспечивает безопасность информации. Сама система работает в спящем режиме, состояние измеряется каждые 30 секунд. В случае ЧП система сама просыпается. Лаборатория вибродиагностики работает при КФУ, а партнер «Динамик балансинг центр» — при КГУ. Президент республики предложил энергетикам к ним присмотреться.

Генеральный директор ООО «Три-Лоджик» Владимир Калабухов презентовал беспроводные решения в нефтедобыче. Эта компания базируется в Москве и Альметьевске, а с 2016 года является резидентом «Сколково». В основе решений для нефтяников — технология радиосвязи LoRaWan, при помощи которой идет мониторинг замеров дебита скважин. Калабухов выразил готовность участвовать в пилотных проектах «Татнефти», малых нефтяных компаний. «Мы нацелены на создание производственной площадки в Татарстане», — отметил он.

Минниханов поручил проработать и взять на контроль этот вопрос как со стороны «Татнефти», так и малых нефтекомпаний республики.

Минниханов поручил проработать и взять на контроль вопрос использования беспроводных решений в нефтедобыче как со стороны «Татнефти», так и малых нефтекомпаний республики. Фото: tatarstan.ru

С предложением наладить сотрудничество с бизнесом Татарстана по передаче на аутсорсинг финансовых услуг и подбора персонала выступил гендиректор «Сберрешений» Станислав Нефедов. Говоря о возможностях, он поделился опытом трансформации Сбербанка.

— Если бы оставили все как есть, то банку потребовалось еще 2 млн сотрудников, — призвал он бизнес к активной перестройке компаний.