Задержанным на митинге против QR-кодов в Казани назначают штрафы от 5 до 10 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районном суде Казани вынесли решения по штрафам в отношении задержанных на вчерашнем митинге против QR-кодов. Все материалы дела относятся либо к ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), либо к ч. 5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщает пресс-служба суда, один задержанный по ч. 2 ст. 20.2 получил штраф в 5 тысяч рублей. Еще шестеро человек заплатят штрафы по 5 тысяч по ч. 5 . Одному задержанному по ч. 5 вынесли штраф в 10 тысяч рублей.

Рассмотрение еще четырех материалов отложено.

Вчера вечером в Казани возле здания мэрии прошел стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста.

МВД РФ по Казани предупреждало местных активистов о недопустимости проведения не согласованных с властями митингов и других публичных мероприятий.



Ольга Шагиева