«Нагрузка и медицинский работник — уже синонимами стали»
«Говорить о стабилизации эпидемиологического процесса мы не можем»
В Татарстане снижается заболеваемость коронавирусом — повлияли и QR-коды, и вакцинация — но ситуация не стабилизировалась. Поэтому, как сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, говорить о снятии ограничений пока рано. Ведомство беспокоит уровень заболеваемости среди пожилых — он пока остается на очень высоком уровне, тенденции к снижению не имеется.
На ситуацию влияет и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — еженедельно регистрируется порядка 20 тысяч случаев. Еще зафиксировано 15 случаев гриппа.
«Призываем население не останавливаться и не быть в позиции самоуспокоенности»
Число привитых от коронавируса приближается к двум миллионам — на сегодня вакцинирован 1 995 481 человек, в том числе 17 010 татарстанцев за последние сутки. Полный курс вакцинации прошли 1 509 665 жителей республики. А вот повторную вакцинацию прошли лишь 66 664 человека, с сожалением заметил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков:
— Я напоминаю, у нас с вами вакцинация началась уже год назад. Это означает, что, согласно тем рекомендациям, которые у нас существуют, повторная вакцинация рекомендована через 6 месяцев после первичной. Исходя из этого, очевидно, что темп здесь недостаточен. Мы призываем население не останавливаться и не быть в позиции самоуспокоенности по поводу того, что «я вот в феврале сделал, значит, себя уберег». Это абсолютно не так. Вы посмотрите на статистку, что сейчас происходит в европейских странах.
Между тем в рамках постановления об обязательной вакцинации в Татарстане привиты более 714 тысяч человек, более 441 тысячи получили вторую прививку. Всего за неделю Роспотребнадзор проверил 105 объектов, нарушения нашли в 22.
«Мы не можем оценивать работу QR-кодов в транспорте»
Продолжая тему вакцинации — с сегодняшнего дня в Татарстане выдают временные QR-коды после укола первым компонентом. Действовать они будут только в общественном транспорте. Владимир Жаворонков пояснил — тем, кто сделал первую прививку, но не успел сделать вторую, необходимо будет обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Для получения QR-кода нужна справка о вакцинации или свидетельство с портала госуслуг.
В мобильных пунктах вакцинации нет возможности организовать выдачу QR-кодов — оттуда татарстанцев будут направлять в поликлинику, которая организовывала вакцинацию, либо по месту жительства. То же самое касается мобильных выездных бригад, которые вакцинируют на предприятии.
При этом ни Авдонина, ни Жаворонков не стали отвечать на вопрос, почему временные QR-коды для сделавших первую прививку ввели только сейчас, а не сразу после введения ограничений в транспорте. Эффективность QR-кодов в транспорте они также оценивать не стали.
— Для понимания: система здравоохранения занимается диагностикой и лечением. Мы не можем оценивать работу QR-кодов в транспорте, — заявил Жаворонков.
А Авдонина заявила, что РПН не отслеживает то, стало ли меньше людей ездить в общественном транспорте.
О том, как получить QR-код иногородним, приезжающим в Казань, в Минздраве пообещали дать разъяснения сегодня. А вот выдавать коды за антитела не планируется — по словам Авдониной, на сегодня нет достоверной информации о том, какой уровень является достаточным: «На сегодня лица с антителами «куаркодированию» не подлежат».
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