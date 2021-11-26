«Нагрузка и медицинский работник — уже синонимами стали»

Фото: Ринат Назметдинов

«Говорить о стабилизации эпидемиологического процесса мы не можем»

В Татарстане снижается заболеваемость коронавирусом — повлияли и QR-коды, и вакцинация — но ситуация не стабилизировалась. Поэтому, как сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, говорить о снятии ограничений пока рано. Ведомство беспокоит уровень заболеваемости среди пожилых — он пока остается на очень высоком уровне, тенденции к снижению не имеется.

— На сегодня заболеваемость лиц старше 60 лет в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему составляет 30%, и эта доля также не снижается. Летальность среди данной категории выше, чем среди других контингентов в четыре раза. Еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости в данной возрастной группе до 10%. Также нас не совсем устраивают темпы иммунизации в данной возрастной группе: пока на сегодня привито только 50% от численности возрастной группы. С учетом этого пока говорить о стабилизации эпидемиологического процесса и о том, что ситуация выравнивается, мы не можем. И, соответственно, возвращаться к вопросу о снятии каких-либо ограничений на сегодня крайне рано, — отметила она.

На ситуацию влияет и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — еженедельно регистрируется порядка 20 тысяч случаев. Еще зафиксировано 15 случаев гриппа.



«Призываем население не останавливаться и не быть в позиции самоуспокоенности»

Число привитых от коронавируса приближается к двум миллионам — на сегодня вакцинирован 1 995 481 человек, в том числе 17 010 татарстанцев за последние сутки. Полный курс вакцинации прошли 1 509 665 жителей республики. А вот повторную вакцинацию прошли лишь 66 664 человека, с сожалением заметил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков:

— Я напоминаю, у нас с вами вакцинация началась уже год назад. Это означает, что, согласно тем рекомендациям, которые у нас существуют, повторная вакцинация рекомендована через 6 месяцев после первичной. Исходя из этого, очевидно, что темп здесь недостаточен. Мы призываем население не останавливаться и не быть в позиции самоуспокоенности по поводу того, что «я вот в феврале сделал, значит, себя уберег». Это абсолютно не так. Вы посмотрите на статистку, что сейчас происходит в европейских странах.

Между тем в рамках постановления об обязательной вакцинации в Татарстане привиты более 714 тысяч человек, более 441 тысячи получили вторую прививку. Всего за неделю Роспотребнадзор проверил 105 объектов, нарушения нашли в 22.

Фото: Максим Платонов

«Мы не можем оценивать работу QR-кодов в транспорте»

Продолжая тему вакцинации — с сегодняшнего дня в Татарстане выдают временные QR-коды после укола первым компонентом. Действовать они будут только в общественном транспорте. Владимир Жаворонков пояснил — тем, кто сделал первую прививку, но не успел сделать вторую, необходимо будет обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Для получения QR-кода нужна справка о вакцинации или свидетельство с портала госуслуг.

В мобильных пунктах вакцинации нет возможности организовать выдачу QR-кодов — оттуда татарстанцев будут направлять в поликлинику, которая организовывала вакцинацию, либо по месту жительства. То же самое касается мобильных выездных бригад, которые вакцинируют на предприятии.

— Нагрузка и медицинский работник — уже синонимами стали. Да, нагрузка вырастет. Здесь больше не на терапевтов, а вырастет на персонал в целом, потому что это ведь нагрузка и на регистратуру значительная, и на тех технических специалистов, которые работают для обеспечения бесперебойной работы сети, и нагрузка на обслуживающий персонал, — отметил замминистра здравоохранения РТ, комментируя возросший объем работы из-за выдачи временных кодов. — Медицинские работники будут работать до упора, потому что если кто-то уйдет, то вряд ли на место кто-то встанет. Эти два года они работают в ситуации, в которой не работали многие последние десятилетия.

При этом ни Авдонина, ни Жаворонков не стали отвечать на вопрос, почему временные QR-коды для сделавших первую прививку ввели только сейчас, а не сразу после введения ограничений в транспорте. Эффективность QR-кодов в транспорте они также оценивать не стали.



— Для понимания: система здравоохранения занимается диагностикой и лечением. Мы не можем оценивать работу QR-кодов в транспорте, — заявил Жаворонков.

А Авдонина заявила, что РПН не отслеживает то, стало ли меньше людей ездить в общественном транспорте.



О том, как получить QR-код иногородним, приезжающим в Казань, в Минздраве пообещали дать разъяснения сегодня. А вот выдавать коды за антитела не планируется — по словам Авдониной, на сегодня нет достоверной информации о том, какой уровень является достаточным: «На сегодня лица с антителами «куаркодированию» не подлежат».



Дарья Пинегина