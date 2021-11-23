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В Казани на пассажира, который брызнул в лицо кондуктора газовым баллончиком, наложили административный арест

14:01, 23.11.2021 1
В Казани на пассажира, который брызнул в лицо кондуктора газовым баллончиком, наложили административный арест
Фото: Максим Платонов

В Казани вынесли решение по факту нападения на кондуктора автобуса. На пассажира наложили штраф в размере двух тысяч рублей, а также административный арест в течение 5 суток. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Вчера утром пассажир одного из городских автобусов ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из газового баллончика после того, как тот попросил его предъявить QR-код. Инцидент произошел на развороте около станции метро «Аметьево».

Фото: Максим Платонов

Штраф наложен согласно статье 20.6 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а административный арест наложен по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».

Вчера в Минздраве Татарстана сообщили, что пострадавший кондуктор отказался от медицинского осмотра. Госпитализация не потребовалась.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:17
    Только так с неадекватами.
    Сегодня один неадекват без кода отказывался выходить из троллейбуса и посылал всех пассажиров к Песошину.
    Троллейбус встал.
    Неадекват не выходит.
    И пока все пассажиры не послали неадеквата туда же, он не выходил.
    А ведь кто-то ехал на работу, кто-то на кладбище, кто-то на свидание и т.д.
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