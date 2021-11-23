В Казани на пассажира, который брызнул в лицо кондуктора газовым баллончиком, наложили административный арест

Фото: Максим Платонов

В Казани вынесли решение по факту нападения на кондуктора автобуса. На пассажира наложили штраф в размере двух тысяч рублей, а также административный арест в течение 5 суток. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Вчера утром пассажир одного из городских автобусов ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из газового баллончика после того, как тот попросил его предъявить QR-код. Инцидент произошел на развороте около станции метро «Аметьево».

Фото: Максим Платонов

Штраф наложен согласно статье 20.6 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а административный арест наложен по статье 20.1 «Мелкое хулиганство».

Вчера в Минздраве Татарстана сообщили, что пострадавший кондуктор отказался от медицинского осмотра. Госпитализация не потребовалась.

Диана Жиленкова