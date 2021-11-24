Министр культуры Татарстана прокомментировала видео с директором казанского цирка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минкультуры Татарстана проводят проверку после появления в Сети видео, на котором человек, похожий на директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина, пытается с ножом в руках открыть запертую дверь. У ведомства нет нареканий к его работе, сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.

По результатам проверки будут приняты меры.

— С точки зрения руководства цирком у нас к Рамилю Дамировичу претензий нет, поскольку даже в условиях пандемии все показатели исполняются. Недавно у них была проверка, которая отметила, что никаких нареканий по финансовой деятельности нет. Меня очень радует, что у нас появляются самостоятельные номера в цирке, они исполняются не только на территории республики, но и за ее пределами. Для меня это принципиально как для руководителя. Многие из нас жили в советский период, когда звонили в партком и говорили про моральный облик людей. Я предлагаю всем обратиться к нормам права и руководствоваться ими.

Фото: скриншот видео

Комментируя извинения руководителя цирка, Аюпова отметила: если Шарифуллин осознает, что он нарушил какие-то определенные человеческие нормы, он имеет право публично принести извинения.

Вопрос увольнения Шарифуллина с поста директора цирка не обсуждался.

— Насколько я знаю, у него был непростой год, он похоронил отца. Разные ситуации в жизни бывают. Другое дело, если это болезнь, то ее надо лечить.



Татьяна Леухина