Пассажиропоток на некоторых маршрутах в Казани снизился до 50% после введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В Казани зафиксировано снижение пассажиропотока до 50% на некоторых маршрутах из-за введенных с 22 ноября QR-кодов в транспорте. Сообщает об этом «Интерфакс» со ссылкой на председателя Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.

Темляков рассказал, что в среднем по городу идет снижение потока пассажиров более чем на 35%, но кое-где оно достигло 50%. Он добавил, что перевозчики воодушевленно восприняли информацию о смягчении ограничений на проезд в общественном транспорте. По словам Темлякова, было много жалоб к перевозчикам от граждан, которых не пустили в автобусы с одной прививкой. Изменения должны облегчить жизнь пассажирам и перевозчикам.

Также он сообщил, что пока не еще решен вопрос с субсидиями на покрытие убытков перевозчикам, у которых упала выручка после введения QR-кодов в транспорте.

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана обнаружили 413 пассажиров без QR-кодов. 192 человека из-за отсутствия кода не пустили в пассажирский салон. В общей сложности воспользоваться услугами общественного транспорта не смогли 605 горожан.



Дарья Акимова