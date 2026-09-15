Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Днем местами небольшой и умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой и умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса.
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