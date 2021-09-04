События недели: День республики, миллионная прививка и открытие новых школ

Какими событиями запомнится уходящая неделя в Татарстане

Фото: Василий Иванов

Первую неделю осени по праву можно назвать неделей открытий. Почти все они связаны с системой образования — 1 сентября в Татарстане открыли семь новых школ. А в целом в школы пошли более 460 тысяч учеников. После кардинальных перемен во внутреннем и внешнем обустройстве приняла школьников казанская гимназия №175. На этой неделе прошел в столице республики ежегодный нефтегазохимический форум. Ну а начало недели было отмечено празднованием Дня республики. Как всегда, отличились Челны, где концерт Jony собрал более 100 тысяч человек, а соседний Нижнекамск отметил свое 55-летие тихо и скромно — без концертов и фейерверков. Об этих и других событиях недели — в обзоре «Реального времени».

Чтение стихов, салюты и концерты звезд

Неделя в Татарстане началась с праздничного выходного — Дня республики. По традиции некоторые города совмещают его с Днем города. По этому случаю устраиваются массовые гуляния, концерты, другие развлечения.

Так, в столице республики 30 августа организовали музыкально-театрализованное представление «Голоса Казани»: на нем выступили танцевальные и музыкальные коллективы республики, а артисты казанских театров на балконах здания исполкома читали стихи поэтов Татарстана и России на русском и татарском языках. Вечером казанцы собрались на звездном концерте — послушать выступления групп Brainstorm и Cream Soda. Завершилось празднование не банальным салютом, а музыкальным пиротехническим шоу.

Фото: Василий Иванов

В соседнем Зеленодольске День города и республики отпраздновали с участием Елки. На ее концерте собралось более 21 тыс. жителей города. А в Набережных Челнах выступали башкирский певец Айдар Галимов и популярный сегодня у молодежи артист — Jony. Концерт собрал свыше 100 тысяч жителей автограда.

Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, все массовые мероприятия в Челнах в честь Дня города получили согласование председателя республиканского оперштаба Лейлы Фазлеевой. Поэтому санкций со стороны Роспотребнадзора не будет, «организаторами данного мероприятия были предприняты все действия для того, чтобы соблюдались все меры профилактики на данном мероприятии», сообщила заместитель руководителя Управления ведомства по РТ Любовь Авдонина.

В третьем по величине городе Татарстана — Нижнекамске — больших торжеств и праздничного салюта устраивать не стали, притом что город отмечал в этот день свое 55-летие. Власти города сослались на непростую эпидобстановку, связанную с ковидом. Поэтому на нескольких площадках выступили только местные танцевальные и певческие коллективы, была организована историческая выставка. Зато постарались сотрудники городской ГИБДД — они выстроили из патрульных автомобилей надпись — «НК 55».

Засуха уронила урожайность зерновых

Аномально жаркое лето и вдобавок отсутствие дождей серьезно повлияли на качество и объемы урожая в Татарстане. А это, в свою очередь, станет причиной роста цен на сельхозпродукцию. По данным Минсельхоза республики, аграриям удалось собрать лишь 2,3 млн тонн зерна, а средняя урожайность составила всего 15,4 центнера с гектара. Тогда как в предыдущие годы с полей собирали до 40 центнеров с га. В лидерах по валовому сбору зерна Алексеевский, Чистопольский и Арский районы республики — на счету каждого свыше 100 тыс. тонн. Аграрии Тукаевского, Тетюшского и Чистопольского районов добились наиболее высокой по меркам нынешнего года урожайности — более 20 центнеров с гектара.

Если уборка зерновых завершается, то урожай кукурузы, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля аграрии только начинают убирать с полей. По оценке министра сельского хозяйства Марата Зяббарова, засуха отразилась и на качестве овощей:

— На сегодня накопано 2 400 тонн картофеля. Урожайность тоже не сказать чтобы высокая: около 170 центнеров с гектара.

Фото: Ирина Плотникова

Ущерб вкладчиков в Finiko растет в геометрической прогрессии

Арестованному главе финансовой площадки Finiko Кириллу Доронину на днях предъявили новое обвинение — ему и трем его сбежавшим за границу «коллегам» инкриминируют обман «не менее 80 потерпевших» на сумму «не менее четверти миллиарда рублей».

В ходе следствия, которое длится уже месяц, ущерб по делу рухнувшей пирамиды увеличился без малого в 20 раз, до 250 млн рублей. Тогда как на момент ареста Доронина он оценивался в 13 млн, а в статусе потерпевших находились только 10 вкладчиков — сегодня же количество поданных заявлений против основателей Finiko составляет несколько тысяч.

Новое обвинение находящийся под арестом Кирилл Доронин не признал, а его адвокат Всеволод Добрынин после судебного заседания отказался от комментариев. Еще трое сооснователей финансового проекта — Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы — заочно получили статус подозреваемых и обвиняемых. Они уже 2 недели находятся в федеральном розыске, но пока безрезультатно.

Фото: Максим Платонов

ТИСБИ возглавил выходец из КАИ

На этой неделе в Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) сменилось руководство. Его основательница и ректор Нэлла Прусс решила передать бразды правления в новые руки. Теперь вуз возглавляет уже экс-проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин.

Он выпускник КАИ, где освоил профессию двигателиста-ракетчика. Карьера в этом вузе для него началась с должности секретаря приемной комиссии, он возглавлял совет молодых ученых и совет выпускников института, заведует кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок, занимал должность проректора вуза по образовательной деятельности. Кафедра пока остается за ним.



Нефтехимики и нефтяники России обсудили в Казани проблемы и перспективы

31 августа в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум, который ежегодно проходит в начале сентября. Если раньше местом его проведения была «Казанская ярмарка», то теперь он перебазировался на площадку Международного выставочного центра «Казань Экспо». В этом году форум собрал более 150 компаний из России и из-за рубежа. В числе участников были и крупные нефтехимические и нефтяные холдинги Татарстана. Три дня в рамках форума проходили круглые столы, семинары, совещания и презентации, работала специализированная 28-я по счету выставка «Нефть, газ. Нефтехимия».

Фото: Ринат Назметдинов

«Уральские авиалинии» подпортили отдых жителям Татарстана

30 августа пассажирам, собравшимся на солнечный берег турецкой Антальи, пришлось ждать своего вылета из Казанского аэропорта 9,5 часа. Рейс совершала авиакомпания «Уральские авиалинии». После этого транспортная прокуратура РТ начала проверку соблюдения прав пассажиров. Причиной многочасовой задержки рейса стало позднее прибытие самолета в казанский аэропорт.

В адрес Свердловского транспортного прокурора татарстанские коллеги направили информацию для проведения проверки исполнения должностными лицами авиакомпании законов о безопасности полетов и в сфере воздушных перевозок пассажиров и багажа.



Новые школы, лицеи и возвращение учеников в гимназию №175

День знаний в Татарстане, как водится, связан с открытием новых учебных заведений. Так, в деревне Куюки Пестречинского района распахнул свои двери для первых учеников новый технологический лицей «Алгоритм», рассчитанный на 1 224 места. Однако в этом учебном году в нем будут учиться 1 375 школьников. Лицей построили всего за 176 дней.

В Набережных Челнах в этот день учеников приняла новая, четвертая по счету в республике полилингвальная гимназия проекта «Адымнар». Церемония открытия прошла с участием Государственного Советника РТ и первого президента республики Минтимера Шаймиева. На торжественной линейке он поделился своим видением будущего образования, обучения и воспитания детей и объяснил, зачем решил заняться проектом полилингвальных школ. Он отметил, что в будущем году аналогичные учебные заведения откроются в Альметьевске и Нижнекамске, а в автограде, вдобавок к новой гимназии, — круглосуточный кампус и детский обучающий лагерь. Новая школа сможет принять более 1,2 тысячи учеников и будет работать совместно с тремя детскими садами, выпускники которых будут пополнять учебное заведение.



Фото: Максим Платонов

В Казани на территории ЖК «Салават купере» начал работу многопрофильный лицей №188 «Бионика». В ней будут учиться более 1 200 школьников. На церемонию открытия приехали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, которые поздравили учеников и их родителей с началом нового учебного года.



1 сентября вновь открыла двери и казанская гимназия №175 — в полностью обновленном виде. Дизайнеры и строители сделали все, чтобы ученикам и педколлективу ничто не напоминало о тех страшных событиях, которые произошли в ней 11 мая. Кабинета 8 «А» класса, где погибли дети и их учительница, больше не существует — вместо него большой светлый и уютный холл, его окна выходят в мемориальный сад. Переделаны и другие помещения школы, чтобы дети не боялись заходить в классы. Гимназию оснастили современной системой безопасности, реконструировали актовый зал, столовую и построили бассейн. На переустройство гимназии отвели всего два месяца, и чтобы успеть в срок, подрядные организации работали в три смены.

Убил, когда вскрылся обман

В четверг в доме на ул. Минской в Казани выстрелом в голову из охотничьего ружья был убит мужчина. Преступника, Марата Низамова, задержали в тот же день по горячим следам. Он попал на кадры камер видеонаблюдения в подъезде дома и на улицах. Как он позже признался, поводом для убийства стал факт обмана, который обнаружила жертва.

Убийца хотел купить у погибшего два земельных участка и цех по выделке шкур за 6 млн рублей. Они оформили договор купли-продажи и поехали в квартиру к Низамову. Покупатель передал ему кейс, где вместо реальных купюр были «билеты банка приколов». Пока они поднимались, в лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил, что денег по факту в нем нет, и стал предъявлять покупателю претензии. Тот, недолго думая, достал карабин «Сайга» и выстрелил в голову оппоненту.

Сегодня утром Советский райсуд Казани отправил стрелка в СИЗО до 2 ноября. Сам он эту меру пресечения поддержал



Фото: Илья Репин

Маски останутся на жителях Татарстана еще полгода, но локдаун нам пока не грозит

Татарстан на этой неделе перешел миллионный порог вакцинации. Прививку от коронавируса получила жительница Московского района Казани 65-летняя Наиля Шагабиева. Полгода назад она переболела коронавирусом, теперь решила привиться вакциной «КовиВак». На 3 сентября разными противоковидными вакцинами был привит 1 007 391 человек. Все два компонента получили почти 861,5 тысячи граждан. И все же президент республики высказал беспокойство по поводу снижения числа вакцинированных за сутки. Если в июле за день прирастало по 14—17 тысяч прививающихся, в августе начался спад до 10 тысяч, то сейчас в день делают прививки около 4 тысяч человек.



Но в целом ситуация по заболеваемости ковидом в Татарстане — ровная и стабильная, «она без тенденции к ухудшению и без тенденции к снижению», сообщила замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

При этом маски последующие 6 месяцев ведомство отменять не собирается:

— Мы вступили в сезон гриппа и ОРВИ, поэтому, конечно же, на этот сезон маски будут сохраняться. И вы знаете, что планка у нас теперь не 60% охвата населения коллективным иммунитетом, а все-таки 80%. Поэтому в ближайшие полгода маски отменяться точно не будут.

«Локдаунов мы не планируем. Мы это все проходили. Он не решит проблему распространения ковида. Проблему решит только вакцинация», — сообщила на днях глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Она особо остановилась на безопасности будущих матерей. По ее словам, среди беременных медики фиксируют все больше случаев заболевания ковидом и тяжелого течения болезни. Она рекомендовала этой категории населения «изолироваться от крупных мероприятий, не находиться там, все-таки беречь себя».