«Не менее 250 млн рублей»: МВД РТ уточнило обвинение Доронину и его соратникам из Finiko

За месяц следствия ущерб по делу масштабной пирамиды вырос почти в 20 раз

Как стало известно «Реальному времени», арестованному в Казани лидеру проекта Finiko Кириллу Доронину на днях предъявили новое обвинение. Теперь ему и трем его беглым соратникам инкриминируют обман «не менее 80 потерпевших» на сумму «не менее четверти миллиарда рублей». Заметим, на день ареста Доронина ущерб от «финикийской аферы» в МВД Татарстана оценивали в скромные 13 млн рублей, впрочем, на тот момент статус потерпевших получили менее 10 человек. Сейчас число поданных силовикам России и Казахстана заявлений по Finiko измеряется тысячами, утверждают наши источники.

Четыре лидера и неустановленные лица



Новое обвинение Доронину и Ко появилось к концу первого месяца расследования дела об особо крупном мошенничестве. За тот же месяц состав следственной группы по делу Finiko вырос с трех человек до нескольких десятков.

Близкий к силовикам источник «Реального времени» уверяет: уже на старте расследования сотрудники ГСУ МВД по Татарстану пришли к выводу — за строительство и крах финансовой пирамиды не должен отвечать лишь один человек. Поскольку в действиях других также усматривается состав преступления. Поэтому трое сооснователей финансового проекта заочно получили статус подозреваемых и обвиняемых.

Согласно актуальной на данный момент версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве, — прим. ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» совершили ряд незаконных действий:

распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности»

привлекли денежные средства и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».

Путем простейшего подсчета получаем средний «убыток» потерпевших «финикийцев» по отдельности — 3 млн 125 тысяч рублей.

Впрочем, данные о потерпевших и ущербе — промежуточные. Ведь со дня ареста Доронина на полицейских обрушился вал заявлений от тех, кто считает себя обманутым. В СПЧ на начало августа оценивали количество пострадавших почти в 1 млн человек. Силовики Татарстана называли цифру заявителей — 650 человек. Насколько она выросла к сегодняшнему дню — пока официальной информации нет. Источники «Реального времени» утверждают — счет идет на тысячи, именно с этой целью состав следственной группы по «финикийскому» делу увеличили с трех человек до трех десятков.

Записывать каждого из заявителей в потерпевшие силовики не спешат. Каждое обращение хотят проработать, не исключая, что в числе кандидатов в потерпевшие могут затесаться и те самые «неустановленные партнеры проекта», через которых распространялась информация об «автоматической системе генерации прибыли» с предложением сладкой «халявы» — например, вложиться и «купить авто либо недвижимость за 35% стоимости».



Источник: finikoru.com

В Finiko действовала четкая 10-звездная градация, в которой на получаемую участником прибыль влиял как размер личного вклада, так и число привлеченных им людей. За десятью «звездами»-зазывалами, что пачками покупали виллы в Турции, стояли тысячи тех, кто повелся на чужой успех, а по сути — послужил его фундаментом. По некоторым данным, в числе «звезд»-активистов не менее 250 человек.



Интерпол в помощь

Источники «Реального времени» утверждают — новое обвинение арестованный Кирилл Доронин тоже не признал. Его адвокат Всеволод Добрынин от комментариев вчера воздержался.

Напомним, первые претензии следствия Добрынин в Вахитовском суде Казани отвергал: состава преступления нет, поскольку денежных средств потерпевшие не передавали — исключительно криптовалюту, причем после подписания пользовательского соглашения, которое не содержало никаких гарантий возврата вложений.

Новое обвинение в афере с ущербом не менее 250 млн рублей заочно предъявили еще трем фигурантам данного дела — Зыгмунтовичу и Сабировым. Их двухнедельный федеральный розыск результата не дал. Силовики получили подтверждение — все трое покинули страну. Напомним, Доронин просил привлечь их к уголовной ответственности еще до своего ареста. В прямом эфире в Instagram он рассказывал, что все трое партнеров резко перестали выходить на связь:

— Когда я это осознал — второе, третье, четвертое число, первое — прошла реакция боли, для меня это было похоже на режим брошенной телки. А потом мой мозг, понимая, что мы находимся в таком формате взаимоотношений, я предпринял бешеные усилия по поиску людей и четко понял, что происходит игнор моих попыток наладить коммуникации.



На апелляционном заседании Верховного суда РТ арестованный заявлял, что пропали не только Сабировы и Зыгмунтовичь, но и вся криптовалюта проекта. Размер не называл.

Доронин просил привлечь всех троих к уголовной ответственности еще до своего ареста. Фото: Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», после заочного обвинения беглую тройку объявили в международный розыск, а 27 августа казанский суд заочно арестовал этих обвиняемых — на 2 месяца с момента пересечения границы РФ либо задержания на территории нашей страны. Об этом ходатайствовал один из представителей следственной группы.

Данные на ближайших соратников Доронина направлены в Интерпол. Впрочем, источники «Реального времени» не исключают — беглецы с риском для себя скрываются в одной из теплых стран, у которой нет соглашения с РФ об экстрадиции.

Заметим, что за полгода до своего исчезновения Сабировы и Зыгмунтовичь допрашивались в МВД Татарстана в качестве свидетелей по первому «финикийскому» делу об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ), возбужденному в декабре 2020-го в отношении неустановленных лиц. А за пару недель до отлета из страны они же поделились на YouTube своей версией об исчезнувших деньгах и распределении ролей в крипто-проекте.

Клубничный «фабрикант», партнер экс-министра и главный по кешбэку

О беглых «арестантах» резонансного дела известно немало. В том числе — от них самих. Все трое были менее медийными персонами, чем Доронин, однако в свое время охотно делились своими финансовыми успехами в блоге финансового проекта на YouTube. Сейчас эти ролики с ресурса удалены.

Зыгмунт Зыгмунтовичь. Фото: instagram.com

Зыгмунт Зыгмунтовичь родился в Нижнекамске, ему всего 23 года. Если верить сказанному в блоге, зарабатывает с 14 лет — начинал с перепродажи аксессуаров для техники, заказанных на Aliexpress, в 2015—2016-м открыл свой веб-магазин, перебравшись в Казань, учился и подрабатывал на автомойке, в 18 стал менеджером по продажам, в какой-то момент занял пост коммерческого директора некой мебельной фабрики.

Знакомство с Кириллом Дорониным свел на «Фабрике предпринимательства» (обучающий одноименного Фонда поддержки и развития бизнеса, Минэкономики РТ и КФУ, — прим. ред.). На том проекте Зыгмунтовичь с командой победил с проектом по выращиванию клубники в Богатых Сабах.

На «Фабрике предпринимательства» Зыгмунтовичь с командой победил с проектом по выращиванию клубники в Богатых Сабах. Фото: Олег Тихонов

В январе 2019-го в Казани было зарегистрировано ИП Зыгмунтовичь Зыгмунт Рышардович с основным видом деятельности «организация конференций и выставок». Именно это ИП упоминалось на одном из сайтов в качестве юрлица «финикийского» проекта. Ну а сам бизнесмен называл себя связным команды лидеров проекта: «Медное кольцо, которое не согнешь, и маленькие три бриллианта».

Эдварду Сабирову в ноябре этого года исполнится 31 год. Он родом из Набережных Челнов. В 19 открыл ИП в сфере риелторских услуг, через год его ликвидировал. На данный момент является совладельцем семи компаний, включая строительное ООО «З-Сити», которым рулит бывший федеральный министр связи с казанскими корнями Николай Никифоров. Заметим, что фирма этого отставного VIP-чиновника «Развитие Иннополиса» владеет долей 33,33% в «З-Сити». Пакет Сабирова — на 0,01% больше.

Партнером Никифорова и Сабирова в «З-Сити» является один из застройщиков Иннополиса Азат Тухватуллин. Именно он недавно инициировал в арбитраже процесс по исключению беглого «финикийца» из числа учредителей фирмы. Суд поручил истцу до конца сентября представить письменные пояснения с доказательствами «грубых нарушений ответчиком своих обязанностей участника общества, которые препятствуют деятельности общества». От не явившегося на старт процесса требуют отзыв на иск в письменном виде. Любопытно, что бывший министр иск к партнеру поддерживает, уверяя, что уже в прошлом году Сабиров делегировал подписание документов по фирме своим представителям по доверенности, а в 2021-м и эта возможность «была фактически утрачена».

Эдвард Сабиров. Фото: instagram.com

Ранее Никифоров информировал журналистов — под его руководством компания намерена привлечь в застройку Иннополиса порядка 70 млрд рублей и возвести к 2024 году 700 тыс. квадратов, включая 110 жилых домов и гостиницу. Удастся ли реализовать планы без «финикийца» покажет время.



Обозреватель «Клерк.ру» Михаил Жуховицкий высказывал мнение, что Сабиров, благодаря своим связям, отвечал в пирамиде за «крышу». Правда, сам позиционировал себя «руководителем отдела трейдинга» с 11-летним опытом работы в данной сфере. Рассказывал, как мама инвестировала средства в его знания — платила по 100 «баксов» за прочитанную книжку. Насколько озолотился школьник таким способом — неизвестно.

За месяц до краха Finiko Сабиров учредил в Москве четыре компании, назвав их в честь себя «Саб Энд Ко» с добавлением в конец названия короткой ссылки на направление — «Тех», «Строй», «Мед» и «Фуд». Так, «Саб Энд Ко Тех» должно было заняться производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, ну а «Саб Энд Ко Мед» — стоматологической практикой. Также планировалось получать прибыль от строительства и ресторанной деятельности.

Все четыре компании зарегистрированы в одном офисе многофункционального комплекса «Башня Федерации» на Пресненской набережной в Москве. На данный момент все они числятся действующими, но, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», делегировать полномочия по их руководству Сабиров не успел. Также он остается совладельцем 50% спортивной «Вейк-станции» в Пестречинском районе и участником некоммерческого партнерства в Челнах «Содействие членам в управлении нежилого имущества Евросвет».

Марат Сабиров. Фото: instagram.com

Марат Сабиров является однофамилец Эдварда. Родился в 1990-м в поселке Джалиль в Татарстане. Его первым бизнесом в 2014 году стали пассажирские перевозки, где он был сам себе директором, диспетчером и водителем. Поднимался в 5:30, домой приходил в 22.

В проекте «финикийцев» из четверки обвиняемых этот Сабиров появился последним — пришел в начале 2020 года. Однако отвечал за важнейшее направление — возврат вложений клиентам. Главного по кешбэку в шутку называли то «крипто-казначеем», а то и вовсе «Наполеоном». Открыл для новичков трейдинга школу торговых стратегий Cyfron.

Заметим, что уже после своего исчезновения трое беглецов записали видеообращение, суть которого свелась к ряду посылов: «Задачи ставил Кирилл», «Идеи с токеном и программами были его», «Мы являлись лишь исполнителями», «Юрлица «Финико» не существует, и говорить о четырех учредителях нельзя». Кроме того, Зыгмунтовичь и Сабировы выдвинули свою версию о пропавшей криптовалюте проекта — перевели ее Доронину, когда тот заявил о похищении в Турции и попросил помощи.

Сложно сказать — на чьей стороне правда. Особенно с учетом того, что партнеры предпочли бегство, а вот Доронин в Россию вернулся и спокойно пошел на допрос к следователю, где его и задержали.