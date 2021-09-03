Авдонина о жителях Челнов, которые пришли на День Татарстана без масок: «Это их право, вот такие они упертые»

Санкций со стороны Роспотребнадзора после проведения многотысячного концерта на Дне Татарстана в Набережных Челнах не будет. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления ведомства по РТ Любовь Авдонина.

— Более того, скажу, организаторами данного мероприятия были предприняты все действия для того, чтобы соблюдались все меры профилактики на данном мероприятии. К сожалению, жители, которые посетили данное мероприятие, не соблюдали социальную дистанцию, хотя мы это тоже проговаривали, не надевали маски, хотя это тоже было неоднократно проговорено и рекомендовано, и более того, маски предлагались и были в наличии. Поэтому, к сожалению, те жители, которые не вняли нашим рекомендациям и посетили данное мероприятие, это их выбор, это их право, вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится. Хотя еще раз повторяю — были приняты все меры для того, чтобы это мероприятие прошло в безопасных условиях, — отметила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в отношении Набережных Челнов со стороны администрации главы республики не будут применяться никакие санкции после многотысячного концерта на Дне республики, на котором выступал певец Jony. Как он сообщил, мероприятие посетили около 100 тыс. человек. В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали: на культурные мероприятия требования постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой №18 от 07.07.2021 по количеству участников не распространяются.

В ведомстве обратили внимание, что все массовые мероприятия в Челнах, приуроченные ко Дню республики 30 августа, получили согласование председателя республиканского оперштаба Лейлы Фазлеевой, а организаторы, как и требуется, провели с участниками разъяснительную работу, напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и обеспечили их масками.