Минниханов и Метшин приняли участие в открытии лицея №188 в ЖК «Салават купере»

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В жилом комплексе «Салават купере» 1 сентября открылся многопрофильный лицей №188 «Бионика». В церемонии открытия приняли участие президент республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



«Пять лет назад мы заложили первый фундамент жилого комплекса «Салават купере». За это время 18 тысяч жителей Казани стали новоселами. И радует, что не только новые квартиры сдаются. Радует то, что детки имеют все условия для учебы, для развития по месту жительства», — сказал на открытии Ильсур Метшин.



Президент также поздравил первоклассников и всех жителей микрорайона с началом учебного года и открытием лицея.



Школа рассчитана на 1 224 места. В ней есть большой и малый спортзалы, два бассейна, актовый зал. Охват горячим питанием в лицее — 100%.

Ближе к концу августа проходила итоговая проверка Госстройнадзором РТ лицея №188 «Бионика». После проверки объекту капитального строительства выдали заключение о соответствии проектной документации.

Маргарита Головатенко